Левандовский феноменально дебютировал за «Барселону» 8.08.2022, 14:25

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Роберт Левандовский

Фото: Getty Images

Польский футболист стал настоящим любимцем местной публики.

«Барселона» обыграла мексиканский клуб «Пумас УНАМ» в матче за Кубок Жоана Гампера.

Встреча на «Камп Ноу» завершилась со счетом 6:0 в пользу «сине‑гранатовых», голы забили Роберт Левандовский, Педри (дубль), Усман Дембеле, Пьер‑Эмерик Обамеянг и Френки де Йонг. Для польского форварда этот мяч стал дебютным в составе «сине‑гранатовых».

Польский футболист стал настоящим любимцем местной публики. Как пишут журналисты onet.pl, толпы фанатов выстроились в очереди, чтобы купить футболку с фамилией Левандовского.

Работники клуба не были готовы к этому, футболки быстро закончились. Осталась лишь возможность купить игровую форму «Барселоны» без фамилии и напечатать ее на принтере.

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