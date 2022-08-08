Левандовский феноменально дебютировал за «Барселону»
- 8.08.2022, 14:25
- 3,518
Польский футболист стал настоящим любимцем местной публики.
«Барселона» обыграла мексиканский клуб «Пумас УНАМ» в матче за Кубок Жоана Гампера.
Встреча на «Камп Ноу» завершилась со счетом 6:0 в пользу «сине‑гранатовых», голы забили Роберт Левандовский, Педри (дубль), Усман Дембеле, Пьер‑Эмерик Обамеянг и Френки де Йонг. Для польского форварда этот мяч стал дебютным в составе «сине‑гранатовых».
Польский футболист стал настоящим любимцем местной публики. Как пишут журналисты onet.pl, толпы фанатов выстроились в очереди, чтобы купить футболку с фамилией Левандовского.
Работники клуба не были готовы к этому, футболки быстро закончились. Осталась лишь возможность купить игровую форму «Барселоны» без фамилии и напечатать ее на принтере.