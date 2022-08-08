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Ученые рассказали, что повлияло на развитие ранних форм жизни

  • 8.08.2022, 14:32
Ученые рассказали, что повлияло на развитие ранних форм жизни

Найден скрытый источник кислорода.

Новое исследование предполагает, что этот источник кислорода мог повлиять на развитие жизни на планете еще до появления фотосинтеза.

Ученые обнаружили механизм, с помощью которого может быть создана перекись водорода в земной коре во время геологических процессов. Хотя это химическое соединение в высоких концентрациях может быть опасным для жизненных форм, оно могло стать источником кислорода для древних микробов, сообщает SciTechDaily.

Ученые считают, что обнаруженный ими глубоко в коре Земли источник кислорода мог повлиять на эволюцию жизни в ранней истории Земли и, возможно, даже на возникновение самой жизни на горячей планете еще до появления фотосинтеза.

В тектонически активных регионах Земли движение коры не только способствует появлению землетрясений, но и наполняет недра планеты трещинами и разломами. Горные породы в этих местах подвергаются деформации, и вода может вступать в реакцию с поврежденными горными породами.

Ученые смоделировали подобный геологический процесс в лабораторных условиях. Для этого они взяли гранит, базальт и перидотит. Это горные породы, которые должны были быть в составе земной коры в начале ее истории. Исследователи раздробили эти породы и добавляли в них воду при разных температурах в бескислородной среде.

По словам Джордана Стоуна из Университета Ньюкасла, Великобритания, результаты экспериментов показали, что при температурах, которые близки к температуре кипения воды, а это 100 градусов Цельсия, появляется большое количество перекиси водорода, из которого может появиться кислород.

«Температура при которой появляется перекись водорода, из которой может появиться кислород, совпадает с температурами при которых живут самые термостойкие микробы на Земле – гипертермофилы. Они комфортно себя чувствуют при температуре выше 80 градусов Цельсия. Они же являются одними из самых древних микробов на Земле», — говорит Стоун.

По словам ученых, уже были теории, которые предполагали, что при отсутствии кислорода, в горных породах может появиться небольшое количество перекиси водорода. Но впервые удалось доказать, что, для того, чтобы образовалось большое количество этого соединения нужны высокие температуры.

«Вода, разрушенные горные породы и высокая температура – все эти факторы были на ранней Земле до возникновения фотосинтеза. А значит химические реакции могли создать кислород, который повлиял на развитие ранней микробной жизни на планете», — говорит Джон Теллинг из Университета Ньюкасла.

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