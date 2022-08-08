Ученые рассказали, что повлияло на развитие ранних форм жизни 8.08.2022, 14:32

Найден скрытый источник кислорода.

Новое исследование предполагает, что этот источник кислорода мог повлиять на развитие жизни на планете еще до появления фотосинтеза.

Ученые обнаружили механизм, с помощью которого может быть создана перекись водорода в земной коре во время геологических процессов. Хотя это химическое соединение в высоких концентрациях может быть опасным для жизненных форм, оно могло стать источником кислорода для древних микробов, сообщает SciTechDaily.

Ученые считают, что обнаруженный ими глубоко в коре Земли источник кислорода мог повлиять на эволюцию жизни в ранней истории Земли и, возможно, даже на возникновение самой жизни на горячей планете еще до появления фотосинтеза.

В тектонически активных регионах Земли движение коры не только способствует появлению землетрясений, но и наполняет недра планеты трещинами и разломами. Горные породы в этих местах подвергаются деформации, и вода может вступать в реакцию с поврежденными горными породами.

Ученые смоделировали подобный геологический процесс в лабораторных условиях. Для этого они взяли гранит, базальт и перидотит. Это горные породы, которые должны были быть в составе земной коры в начале ее истории. Исследователи раздробили эти породы и добавляли в них воду при разных температурах в бескислородной среде.

По словам Джордана Стоуна из Университета Ньюкасла, Великобритания, результаты экспериментов показали, что при температурах, которые близки к температуре кипения воды, а это 100 градусов Цельсия, появляется большое количество перекиси водорода, из которого может появиться кислород.

«Температура при которой появляется перекись водорода, из которой может появиться кислород, совпадает с температурами при которых живут самые термостойкие микробы на Земле – гипертермофилы. Они комфортно себя чувствуют при температуре выше 80 градусов Цельсия. Они же являются одними из самых древних микробов на Земле», — говорит Стоун.

По словам ученых, уже были теории, которые предполагали, что при отсутствии кислорода, в горных породах может появиться небольшое количество перекиси водорода. Но впервые удалось доказать, что, для того, чтобы образовалось большое количество этого соединения нужны высокие температуры.

«Вода, разрушенные горные породы и высокая температура – все эти факторы были на ранней Земле до возникновения фотосинтеза. А значит химические реакции могли создать кислород, который повлиял на развитие ранней микробной жизни на планете», — говорит Джон Теллинг из Университета Ньюкасла.

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