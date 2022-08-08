В Киеве предъявили обвинения бывшему послу Украины в Беларуси 4 8.08.2022, 14:50

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Михаил Ежель

Его подозревают в государственной измене.

Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинения бывшему министру обороны и бывшему послу Украины в Беларуси Михаилу Ежелю за согласование Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю», — говорится в сообщении госбюро.

Президенты Украины и России 21 апреля 2010 года подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания в Крыму Черноморского флота РФ. Согласно этим документам, пребывание флота на Украине было продлено с 2017 года на 25 лет.

В ведомстве считают, что таким образом были созданы условия для продолжения пребывания Черноморского флота России на территории Украины, что способствовало наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил Российской Федерации.

Михаил Ежель занимал пост министра обороны Украины в 2010—2012 годах. В дальнейшем он был назначен послом Украины в Беларуси и работал в этой должности до мая 2015 года. Сам Ежель после своего отзыва с должности посла живет в Беларуси как частное лицо. В 2018 году он получил в Беларуси статус беженца.

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