В Киеве предъявили обвинения бывшему послу Украины в Беларуси

В Киеве предъявили обвинения бывшему послу Украины в Беларуси4
- 8.08.2022, 14:50
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Его подозревают в государственной измене.
Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинения бывшему министру обороны и бывшему послу Украины в Беларуси Михаилу Ежелю за согласование Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю», — говорится в сообщении госбюро.
Президенты Украины и России 21 апреля 2010 года подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания в Крыму Черноморского флота РФ. Согласно этим документам, пребывание флота на Украине было продлено с 2017 года на 25 лет.
В ведомстве считают, что таким образом были созданы условия для продолжения пребывания Черноморского флота России на территории Украины, что способствовало наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил Российской Федерации.
Михаил Ежель занимал пост министра обороны Украины в 2010—2012 годах. В дальнейшем он был назначен послом Украины в Беларуси и работал в этой должности до мая 2015 года. Сам Ежель после своего отзыва с должности посла живет в Беларуси как частное лицо. В 2018 году он получил в Беларуси статус беженца.