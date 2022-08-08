В Беларуси введут новшества для таксистов и пассажиров 1 8.08.2022, 14:51

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В закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» внесли изменения.

О главных изменениях в законе «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» на пресс-конференции рассказала заместитель начальника управления электронных систем контроля Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Ольга Тараканова, передает корреспондент БелТА.

— «Одно из самых главных изменений, которое было внесено в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» — это расширение способов платежей. Если раньше можно было осуществлять автомобильные перевозки такси с кассовыми суммирующими аппаратами, совмещенными с таксометром, то сейчас можно будет использовать программные кассы. Программные кассы — это программное обеспечение, которое может устанавливаться либо на электронное устройство пользователя, либо располагаться в центре обработки данных оператора программной кассовой системы. Технические моменты использования этих кассовых аппаратов в такси мы еще прорабатываем», — рассказала Ольга Тараканова.

Также, по ее словам, клиентам такси при использовании электронно-информационной системы будет предоставляться возможность проводить платежи не только в безналичном порядке, как это было раньше, но и рассчитываться наличными средствами.

— «Помимо прочего, в соответствии с законом были введены обязанности для диспетчеров автомобильных перевозок предоставлять ежеквартально в налоговые органы информацию об организованных автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении. До вступления в силу этого закона МНС будут внесены соответствующие изменения в правила автомобильных перевозок, а также будет разработана форма, по которой диспетчеры будут предоставлять нам эту информацию. Также в законе мы закрепили норму о предоставлении диспетчерами такси в налоговые органы информации об организованных перевозках пассажиров», — подытожила специалист.

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