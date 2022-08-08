Глава Бюро нацбезопасности Польши: Следующие два месяца войны могут стать решающими 2 8.08.2022, 14:58

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Павел Солох

Фото: bbn.gov.pl

К октябрю должны быть приняты некоторые принципиальные решения.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох считает, что следующие два месяца в Украине могут стать решающими.

Об этом он рассказал в интервью Polsat News.

Солох сказал, что Россия использует тактику «ковровых бомбардировок», поскольку она не использует высокоточное оружие и «достигает относительно незначительного прогресса». Подобная ситуация, по его словам, наблюдается на юге страны, где Украина возвращает все больше населенных пунктов.

«Все ждут наступления, потому что его успех создал бы ситуацию, в которой можно было бы вести какие-то переговоры, мирные или хотя бы о прекращении огня. Ничего подобного пока не происходит. Все указывает на то, что следующие два месяца могут стать решающими», – сказал он.

«Оценки таковы, что к октябрю должны быть приняты некоторые принципиальные решения», - добавил Солох.

Глава Бюро национальной безопасности Польши вернулся с визита в Вашингтон, где общался с представителями США о войне в Украине. По его словам, США – это ключевая страна для «положительного хода конфликта». Однако сейчас там тема номер один – инфляция и энергетические вопросы и предстоящие выборы в Конгресс и Сенат.

Он добавил, что «украинское контрнаступление ожидается, но для этого нужно оружие немедленно, в большом количестве».

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