Экономист: Кейс Миорского металлопрокатного завода напоминает сказку «Репка» 8.08.2022, 15:26

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Кому-то это предприятие стало как кость поперек горла.

Может ли спасти от банкротства назначение на предприятие директора вместо кризисного управляющего — «Салiдарнасць» обсудила с экономистом Львом Марголиным.

Александр Лукашенко во время посещения Миорского металлопрокатного завода потребовал в течение недели назначить директора на предприятие, сообщает его пресс-служба.

— Идеальное предприятие превратили в банкрота. У нас предприятий таких нет. Это суперпредприятие. Тут просто надо засучить рукава и производить продукцию, сбывать, — заявил правитель.

За восстановление Миорского металлопрокатного завода Лукашенко пообещал присвоить звания Героя Беларуси.

Суд о признании Миорского металлопрокатного завода банкротом был назначен на 10 ноября этого года. Общая задолженность по кредитам составляет 1,656 млрд рублей.

Миорский металлопрокатный завод Miory Steel — частное предприятие по производству металлического листа и белой жести, открытое в 2020 году. Инвестиции составили 200 млн евро. В том же году «ММПЗ-групп» заключила спонсорский контракт с одной из ведущих гоночных команд «Формулы-1» McLaren.

Год назад завод посетили силовики и задержали некоторых руководителей и работников. За решеткой оказались гендиректор завода Петр Шимукович, его заместитель по экономике и финансам Дмитрий Славников и глава совета директоров Алексей Коваленок.

Топ-менеджеров обвинили в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, соучастии в преступлении и уклонении от уплаты налогов.

После задержания руководства на предприятии начались проблемы с выплатой зарплат и простои.

— Кейс Миорского металлопрокатного завода напоминает мне сказку «Репка». У нас тоже так получается: в прошлом году приезжал Головченко вытягивать из болота, сейчас приехал Лукашенко, ставки растут, уже звание Героя Беларуси обещают за это, — комментирует в интервью экономист, член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин.

Дело в том, что предприятие крайне необходимо Беларуси, особенно на данном этапе. Оно производит белую жесть, которая нужна в пищевой промышленности, строительстве. Консервные банки, тубы — все это делается из белой жести.

И вместо того, чтобы в свое время поклониться в ноги тем инвесторам, которые за свой счет это предприятие сделали, а ведь сделали за свой счет 200 млн инвестиций, и Головченко признал, что это частное предприятие… То есть здесь речь не идет о том, что дали им государственные деньги, они их разворовали и мы их за это посадили.

Речь, скорее всего, идет о том, что кому-то это предприятие стало как кость поперек горла, ну и как обычно принято у нас, пришли и попросили поделиться. Это мое чисто оценочное суждение, никаких инсайтов у меня по этому поводу нет.

Но я себе представляю так: с чего предприятие, которое только в конце 2020 года заработало, сразу же прижимать к ногтю, а не дать ему год-другой поработать?

И даже если у предприятия возникнут какие-то трудности, наверное, проще ему было помочь на данном этапе, а не вытаскивать сейчас из болота. Но что сделано, то сделано, отрезвление пришло несколько позже, и теперь все поняли, что предприятие нужно кровь из носа, и его нужно вытаскивать. Сейчас ставка — это звезда героя. Но я не исключаю, что через пару месяцев тихонько, без лишнего шума освободят всех, кто сидит по этому делу, и попросят их, чтобы они снова занялись этим предприятием.

— Поможет ли данная мера?

— Конечно. Таких предприятий десятки во всем мире, и я так понимаю, что после того, как руководство завода задержали, зарубежные инвесторы шарахнулись оттуда и сейчас не хотят ничего знать, и единственный способ каким-то образом их вернуть — это возвратить тех людей, с которыми они работали. Думаю, что они такое условие как раз и ставили.

— Может ли мотивировать новое руководство компании звание Героя Беларуси?

— Если дается задание, которое можно приравнять к подвигу, то, соответственно, и вознаграждение должно быть, как за подвиг. Если кто-то со стороны придет на это предприятие и сможет его поднять, я лично двумя руками проголосую за то, чтобы ему дали это звание. Хотя очень сомневаюсь, что это кому-то удастся

— Не проще ли все-таки обанкротить это предприятие, которое имеет большую задолженность по кредитам?

— Дурное дело нехитрое. Его можно обанкротить, опыт у нас в этом деле есть, руку уже набили, но в данном случае речь идет не о деньгах, а о крайне необходимой продукции для Беларуси.

Ну, обанкротим это предприятие, но насколько я понимаю, кроме Миор никто у нас не выпускает эту белую жесть. Из Европы мы ее не получим, а если получим, то с большим трудом и переплатами. Может быть, ее выпускают где-то в России, но даже если где-то ее и выпускают, то, как правило, это очень дефицитная продукция, то есть спрос на нее огромный.

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