Заговор Пригожина Телеграм-канал «Сито Сократа»

8.08.2022, 15:41

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Евгений Пригожин

ФОТА: ТАСС

Развал оборонных институтов РФ имеет своих прямых выгодоприобретателей.

Военные неудачи в ходе вторжения в Украину ведут к формированию крайне опасной ситуации в сфере безопасности РФ. Еще со времен царя-миротворца Александра ІІІ прекрасно известно: у Москвы лишь два союзника – армия и флот. Но скудоумная путинская клика исторические знания черпает не из объективных источников, а из перекрученных и извращенных данных ресурсов пропаганды. Оттого заметен катастрофический разрыв между залихватскими планами «дойти до Лондона» и тотальным развалом вооруженных сил. Когда речь заходит об остатках «второй армии мира», которая еще «ничего не начинала», то здесь без валерьянки не обойтись. Ежедневно гибнут 300-400 оккупантов, тогда как совокупные потери превысили 42 тысячи человек убитыми. В металлолом превратились 52% от общего количества всех пригодных к использованию танков, а также около 25% боевых самолетов. Военные эксперты в закрытых докладах рапортуют в Кремль о необходимости скорейшего завершения боевых действий любой ценой ради сохранения хотя бы минимального оборонного потенциала России. Также звучат призывы категорически не прибегать к услугам стран-изгоев вроде КНДР, иначе возникнут риски конфронтации с Японией. Тем более ни одна страна Азии не может быть опорой для РФ ввиду переменчивости их позиций. Иран, похоже, отказал Путину в военной помощи в обмен на реанимацию ядерной сделки с США и ЕС. Евразийские потуги трещат по всем швам.

Дополнительным фактором развала армии является тотальное недоверие Путина к корумпированной верхушке Минобороны имени Шойгу. Как минимум 6 генералов уровня командующих военных округов и выше лишились своих постов из-за неудовлетворительных показателей реализации «СВО». Их сирийская тактика в украинских условиях оказалась контрпродуктивной. А по-другому воевать уже даже нечем. Последней надеждой остается флот, которому поставили задачу обеспечить «господство в мировом океане». Но с начала вторжения в Черном море ВМФ потеряли 15 кораблей, в т.ч. флагман – ракетный крейсер «Москва». В силу этого много неудобных вопросов к обновленной морской доктрине.

Развал государственных оборонных институтов России имеет своих прямых выгодоприобретателей. Вакуум заполняют частные армии, которым на аутсорсинг передается все больше и больше задач государственного значения. Лидером здесь выступает ЧВК «Группа Вагнера», принадлежащая российскому олигарху Евгению Пригожину. Подконтрольная ему бизнес-империя, разбухшая на оборонных и охранных заказах, действующая под девизом «Наш бизнес – смерть», стала государством в государстве. Десятки тысяч наемников во многих горячих точках планеты, горы оружия, в том числе самого современного, своя авиация, свои разведывательные структуры, а также автономные финансово-экономические юниты – позволяют Пригожину стать царем горы в текущих чрезвычайных условиях.

Он получил от Кремля «особые полномочия», благодаря которым ему «по*й на всех». Но подобный карт-бланш персонажу авантюристского склада делает его крайне опасным для Путина.

В руках Пригожина сейчас исход «спецоперации» в Украине. «Лысый мужик со звездой героя РФ» вербует в ряды вагнеровцев самых отъявленных маньяков и убийц для безбашенных военных преступлений. Чем больше преступник сознательно творил беззаконий на гражданке, тем ценнее он для Пригожина, которому «нужно выиграть эту чертову войну любой ценой». «Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ... Ваше решение служить в ЧВК — это сделка с дьяволом», – так он вербует зэков к себе.

Резонный вопрос: что будет с Пригожиным, если в Украине он потерпит фиаско? Единственным способом уцелеть для него будет свергнуть Путина и захватить власть. У Пригожина богатый опыт организации переворотов в странах Африки. Похоже, у «патриота» припасен подобный вариант заговора и для своего пока еще хозяина. Нет Путина – нет проблемы.

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