«На канцелярию для первоклассника минимум 100 рублей» 8.08.2022, 15:55

Сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу.

В интернете можно найти различный порядок цифр. На одном из порталов указывается диапазон стоимости сборов школьника (одежда и канцелярия) от 300 до 1 300 рублей. Профсоюзы на своем сайте приводят более реальные значения. Там говорится, что одежда и обувь подорожали, но в Гродненской области одеть ребенка к школе дешевле всего в стране – 611 рублей за мальчика и около 500 за девочек в младших классах. Канцелярия обойдется в сумму около 200 рублей (от региона к региону цена разнится).

Журналисты сайта newgrodno.by решили проверить, сколько стоит подготовка на школьной ярмарке. В Гродно она работает на парковке у ТЦ OldCity. Традиционно в таких местах можно купить все и сразу.

Первое, что бросается в глаза – огромный выбор рюкзаков и ранцев. Цены разные. Можно найти что-то даже за 30 или 40 рублей. Правда, качество будет соответствующее. Верхняя ценовая планка – около 150-160 рублей за вещи известных фирм или просто модный форм-фактор. Продавцы советуют белорусские модели. Мол, хорошее качество фурнитуры и ткани и, что немаловажно для детей, хороший дизайн. Цена в пределах 80-110 рублей за рюкзак.

Традиционно много канцелярских товаров. Многие продавцы спрашивают класс, в который пойдет ребенок, и сразу предлагают готовые наборы со всем необходимым. «Цена? Все зависит от ваших возможностей. Кто-то просит максимально дешево, а кто-то говорит, давайте все самое качественное. Например, для первоклассника, если выбирать все самое доступное, за канцелярию отдашь минимум 100 рублей», — поясняет одна из продавцов.

Она поясняет, что цены по сравнению с прошлым годом выросли буквально на все. Говорит, что раньше тонкие тетрадки продавала по 19 коп., а сейчас по 25 коп. Говорит, что все это из-за подросшей закупочной цены. Если есть желание купить тетради с более плотной обложкой, то за штуку придется выложить от 60 коп. и выше.

Шариковых ручек дешевле 1 рубля практически нет. Но если нужен интересный дизайн или удобная форма, то стоимость составит от 2 до 4-5 рублей. Простой карандаш – 80 копеек. Гуашь и акварель стартуют от 5 рублей. Дальше в зависимости от качества и количества цветов цена будет только возрастать. Кисточки в среднем стоят по рублю. Альбом для рисования стоит 5 рублей. Цветная бумага или картон в тоненькой пачке – от 2 рублей. Пластилин от 5,5 рублей. Неприятно удивила цена на пеналы. Понравившиеся дочке пеналы в форме «косметички» стоили больше 10 рублей, а за некоторые модели, видимо, с самым модным принтом просили по 25 рублей.

В какой-то момент стоимость канцелярии начинает переваливать за 100 рублей. А ведь куплено далеко не все. Впрочем, многое, наверняка, осталось с прошлого года. Поэтому прежде чем идти на рынок, проведите ревизию запасов.

«Купите сразу дневник в обложке», — советуют продавец одной из палаток. Берем. Выходит чуть более 4 рублей. Оказывается, сейчас есть дневники для девочек и для мальчиков. Обратите внимание.

«И сразу набор обложек на книги для пятого класса. Выйдет дешевле, чем покупать по одной»,- следует еще одного предложение. 10 обложек стоят 13 рублей. В розницу же одна обойдется в этой же палатке в 1,5 рубля. Сэкономил, значит, заработал.

Будем считать, что в означенную сумму в 200 рублей с канцелярией можно уложиться, особенно, если что-то осталось с прошлого года. А что с одеждой?

В 300 рублей вложиться вряд ли получится, говорим сразу. В одной из палаток блузка на девочку стоит 60 рублей. За юбку просят 50. Брюки можно найти по цене от 60 до 90 рублей. Жакеты и пиджаки стартуют приблизительно от такой же стоимости. И это без обуви, спортивной формы, верхней одежды. Цифра в 500 рублей за наряды для повседневных походов в школу кажется более реальной.

Впрочем, вряд ли стоит брать все в одном месте. Время до начала учебного года еще есть, а это значит, что можно походить, присмотреться, сравнить и выбрать наилучший результат по соотношению цены и качества.

А вот еще один совет. Это же ярмарка. Попробуйте поторговаться. В одной из палаток нам пошли на встречу и «скинули» пару рублей с суммы покупки. Мелочь, но приятно.

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