Цены на бюджетные автомобили перевалили за 45 000 рублей 1 8.08.2022, 16:53

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Почем в августе продают популярные авто.

В Беларуси очевидная проблема с покупками новых и старых автомобилей — цены на них «космически» взлетели.

Журналисты av.by посмотрели, как начали август пользующиеся спросом «бюджетники».

Kia Rio

В прайс-листе модели царит стабильность: седан не дорожает уже несколько месяцев, и август не оказался исключением. По-прежнему начальная цена — 48 000 рублей за базовую комплектацию, от 59 625 BYN просят за топовое исполнение Premium.

Цены Kia Rio на 05.08.2022. Скриншот с сайта kia.by

Но загвоздка в том, что свежих «Рио» в Беларуси практически не отыскать! В пятницу, по словам представителя бренда, оставалось четыре штуки в Гомеле и еще «пара» — в столице. Когда планируются следующие поставки, пока не сообщили.

Зато, как поделились с нами, в начале недели приехали кроссоверы Sorento — сейчас их около 11 штук. Машины распределили по всей дилерской сети.

Hyundai Accent

Как мы узнали на прошлой неделе, в июле была поставка кроссоверов Creta и салоны таки дождались свежих автомобилей. А вот их «младший брат» на выставочный стенд не спешит. Нам сообщили, что все «Акценты» раскуплены, а сроки новой поставки, как и месяц назад, неизвестны.

Цены Hyundai Accent на 30 июня (выше) и 5 августа (ниже). Скриншот с сайта hyundai.by

В прайсе модели осталось всего три числа, но даже они умудрились увеличиться. Прибавление в 8 500 рублей — у версии Active Plus с автоматической коробкой, 9 000 — у «Оптимы» с 6-МКПП, и на столько же подросло исполнение Prestige с 6-ступенчатым «автоматом».

VW Polo

За месяц никаких изменений в прейскуранте лифтбека не произошло. Но и саму машину скоро может не представиться шанса увидеть вживую в белорусских салонах: неизвестно, как сложится судьба завода в Калуге, производившего для нашего рынка эти автомобили. Поставок в ближайшее время не планируется. На данный момент авто еще есть в салонах — в Минске, к примеру, найдется 20 «Поло».

Напомним, ранее представители бренда рассказали, что поставки европейской сборки в нашу страну продолжаются. Белорусов готовы обеспечить такими моделями, как Touareg, Passat, Crafter, Caravelle, Multivan, Transporter, Caddy.

Lada Vesta

В конце июня в дилерских центрах оставалось всего три «Весты». Но за месяц склады пополнились — 5 августа предлагалось уже 13 штук (все находятся в Минске). Зарезервированы из них десять, так что, по сути, доступны все равно три машины.

За представленные на сайте авто просят 46 700 BYN — месяцем ранее можно было купить за 40 700. При этом стоимость всех забронированных вариантов еще больше — 53 100 BYN.

Renault Logan Stepway

«Степвеев» тоже прибавилось: когда мы последний раз фиксировали наличие, автомобилей было два, а теперь — двенадцать. И все не зарезервированы! Более того, находятся в разных городах: Минске (6 штук), Витебске (3), Гродно (2) и Могилеве (1).

Самые бюджетные варианты стоят 53 900 рублей. А месяцем ранее авто предлагали дороже — по 59 800 (с двигателем на 82 л. с.) и 64 500 BYN (с 114-сильным мотором). Сейчас наиболее оснащенная версия оценена в 59 500 рублей: двигатель у нее также на 114 «лошадей», работает он в паре с «механикой». В общем, стоимость «Логанов» ближе к той, которая была в начале июня (от 51 000 рублей), а не в конце.

Относительно общей ситуации, судя по комментариям специалистов сферы продаж, в официальных центрах намечается новый тренд — вместе со свежими реализуют и б/у авто. Кроме того, дилеры, у которых машин пока нет в наличии, ищут способ устранить проблему — и это касается не только бюджетного сегмента.

Так, в «Тойота Центр Восток» поделились: на данный момент там прорабатывают логистические каналы ввоза автомобилей. Обо всех поставках обещают информировать дополнительно, поскольку в салоне отмечают интерес со стороны покупателей к машинам марки.

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