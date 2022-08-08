Кто ведет в войне? Telegram-канал «CYNIC»

8.08.2022, 17:05

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Совершенно истеричные действия Кремля много говорят об этом.

Назначенный российскими военными «глава» Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о присоединении региона к России.

В то же время усиливаются ультимативные реплики приближенных к Кремлю относительно судьбы ЗАЭС. Концепция следующая: «либо оккупация, либо выжженная земля».

Причем эту концепцию пытаются активно внедрять и на Западе через лоббистов, при этом в сами «весы выбора» включена и третья параллель - псевдоцентристская - «переговоры о прекращении боевых действий на условиях Москвы».

Примерный вариант «промежуточного этапа» был представлен устами Шредера, который говорил о том, что Украину нужно превратить в «Швейцарию» по территориальному устройству.

Суть проекта безусловно ясна - Россия на данный момент не тянет высоких темпов наступления, поэтому ей необходимо время для некоторой фиксации на территориях Луганской и Донецкой Области, после чего начнется очередной этап подготовки к войне, в результате чего новое, но уже более подготовленное нападение будет обязательным стечением обстоятельств.

О последних 2 пунктах плана «ферштейерам» не сообщают, поскольку данный путь Realpolitik активно используется в качестве попыток лоббизма кремлевской повестки в обмен на энергоресурсы.

Пока «купился» лишь Орбан из представителей ЕС, но это старая консерва.

Параллельно с этим Кремль реализует две концепции ядерного шантажа:

- ускоренный референдум с включением территорий в состав РФ (удар по ним равен возможности активации ядерного оружия)

- осознанный подрыв территории ЗАЭС с тезисом «Так не доставайся же ты никому».

Обе стратегические линии являются неприемлемыми, поэтому используются агентами для запугивания украинского руководства, а также западных спецслужб. Стратегическая задача - заставить Киев против народной воли пойти на переговоры с Москвой (по собственному желанию либо по требованию Запада).

Тут важно понимать следующее:

угроза ядерными причиндалами - это традиционный инструмент кремлевской игры еще со времен СССР, которая и тогда, и сейчас демонстрирует безвыходную политическую ситуацию, из-за чего ощущение тотального поражения ведет к подобным инсинуациям

Кремль уже угрожал ядерным ударом - ровно перед тем, как сбегал из-под Киева, прикрывшись «жестом дохлой моли». Как видим, сбежал - никакого удара не последовало, поэтому перед нами разыгрывается партия в покер, где одна из сторон с плохой рукой молниеносно повышает ставки в надежде, что все игроки за карточным столом сбросят карты, побоявшись «коллировать» ультиматумы Кремля.

Ни референдум, ни угроза ЗАЭС не должны менять стратегического поведения ни Запада, ни Украины. Маньяк приставил нож к горлу, находясь на мушке, не потому, что готов пойти на шаг тотальной войны (что является следствием ядерного удара или ядерной провокации), а потому, что сам себя загнал в угол и теперь надеется, что полиция позволит ему сбежать, боясь, что «девушка может погибнуть».

Проблема с ЗАЭС - там Россия хранит технику, поэтому имеет преимущество в локации: Украина не может симметрично отвечать, поскольку может попасть по энергоблокам, тем самым запустив катастрофу.

Тут корректно применять «тактику Пелоси», плодотворно, но полностью хладнокровно поднимая ставки - у России на руках разномастные «2» и «7».

И последние совершенно истеричные действия Кремля много говорят о том, кто ведет в войне, а кто бьется в конвульсиях в уличных сортирах с деревянной Z на двери.

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