СБУ задержала киллера, который приехал из Беларуси и планировал убить Резникова 8 8.08.2022, 17:29

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Фото: СБУ

Кроме главы Минобороны собирались убить и начальника Главного управления разведки Украины.

В Украине задержали киллеров российских спецслужб, которые планировали убийства министра обороны страны, начальника главного управления разведки и общественного активиста. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Служба безопасности Украины.

Сотрудники СБУ предотвратили серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины. В результате многоэтапной спецоперации украинские силовики обезвредили диверсионно-разведывательную группу Генштаба Вооруженных сил РФ.

«Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки Украины, а также известного украинского активиста. За убийство каждого из них российские «кураторы» обещали вознаграждение от 100 до 150 тысяч долларов. Установлено, что ДРГ была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки РФ для проведения подрывной деятельности на территории Украины», — сообщили в СБУ.

По данным ведомства, один из участников ДРГ — житель самопровозглашенной ЛНР — пытался найти исполнителя убийств среди своих знакомых в криминальных кругах. На его предложение откликнулся житель Киева. За 5 тысяч долларов он согласился ликвидировать украинского военного, который якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными.

«Это убийство должно было стать тестовым испытанием перед исполнением основных заданий врага. Для покушения на руководителей оборонных ведомств «связной» решил лично прибыть на подконтрольную украинским властям территорию. Тут вместе с сообщником они намеревались подготовить план «ликвидации» и передать его на утверждение своим руководителям в РФ. Злоумышленник маскировал свои перемещения, поэтому приехал в Украину через территорию Беларуси. Сотрудники СБУ задокументировали его приезд в Волынскую область через контрольно-пропускной пункт «Доманово» и встречу с сообщником», — утверждают в СБУ.

Злоумышленников задержали в украинском Ковеле. Во время обыска, у связного нашли паспорт гражданина РФ. Обоим предъявили подозрение в госизмене.

Фото: СБУ

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