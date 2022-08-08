Российские оккупанты наехали на мины и подорвались вместе с техникой 1 8.08.2022, 17:40

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Момент ликвидации попал на видео.

Российские оккупанты наехали на мины и подорвались вместе с техникой.

Момент ликвидации попал на видео, сделанное бойцами «ОДЧ Карпатская Сечь». Его показали в Telegram-канале «Третья Сила».

«Добровольческий батальон «ОДЧ Карпатская Сечь» показал, как вражеская техника не разминулась с минами», – указали в описании к видео. На кадрах видно, как по полю едет вражеская техника. В какой – то миг она наезжает на мину-и взрывается. Судя по интенсивности взрыва, выжить не удалось никому из оккупантов.

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