Российские оккупанты наехали на мины и подорвались вместе с техникой1
- 8.08.2022, 17:40
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Момент ликвидации попал на видео.
Российские оккупанты наехали на мины и подорвались вместе с техникой.
Момент ликвидации попал на видео, сделанное бойцами «ОДЧ Карпатская Сечь». Его показали в Telegram-канале «Третья Сила».
«Добровольческий батальон «ОДЧ Карпатская Сечь» показал, как вражеская техника не разминулась с минами», – указали в описании к видео. На кадрах видно, как по полю едет вражеская техника. В какой – то миг она наезжает на мину-и взрывается. Судя по интенсивности взрыва, выжить не удалось никому из оккупантов.