«Смысл университетского образования в формировании внутренней свободы» 1 8.08.2022, 17:47

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Эксперт рассказал о причинах недобора в белорусские вузы.

До 6 августа некоторые белорусские вузы принимали заявки от абитуриентов. Среди них – БГУ, БГУИР, БГУТ. О том, почему абитуриенты выбирают невероятно длинные пути в приемные комиссии, сайту magilev.by рассказал преподаватель с 21-летним стажем, доцент, кандидат филологических наук Виталь Евменьков:

– Конечно же, дело неслыханное! Даже в БГУ все еще есть вакантные места на двух некогда популярных факультетах – теологическом и филологическом. Не хочу никого ни в чем обвинять, просто делюсь наблюдениями, жизненным опытом. Во-первых, почему «недобор»? На мой взгляд, причин здесь несколько. Пожалуй, основная – демографическая. К сожалению, белорусов больше не становится. Во-вторых, присутствует конкуренция с университетами соседних стран, которую почему-то никто не желает замечать.

Курсы изучения иностранных языков в Могилеве просто наводнены потенциальными и, поверьте, очень способными абитуриентами. Большим спросом пользуются польский и чешский. Не успеваешь оглянуться – и вот уже твои бывшие ученики в Варшаве, Люблине, Познани, Праге… Остается лишь пожать плечами. Мол, что здесь поделаешь?! А ведь если задуматься, то это настоящая общенациональная трагедия – едва ли кто из этих юных белорусов вернется на Родину. Мы теряем будущих ученых, инженеров, писателей.

Еще один важный фактор – девальвация высшего образования. Давно уже нужно понять – Беларуси не нужно такое количество университетов и академий. Во-первых, не хватает преподавательских кадров. Вы не задумывались, кто те высоколобые интеллектуалы, которые читают лекции вашим детям? Я вам скажу: в том числе, и вчерашние студенты, и аспиранты… Старая профессура тает, как дым, – кто-то умирает, кто-то уходит на пенсию. Только за последний год я похоронил 4-х своих старших коллег. А ведь они и были теми гигантами, на плечах которых все мы так долго стояли… Но не это главное!

Мы давно забыли о том, что смысл университетского образования в формировании внутренней свободы, способности мыслить и делать выводы самостоятельно. Мы не должны давать студентам рыбу, напротив, мы должны научить их пользоваться удочкой, научить добывать знания самостоятельно. Наверное, эти навыки не прививают и в школе. Из моего опыта общения со студентами совершенно очевидно то, что они мыслят клише, стереотипами, некими совершенно дикими мифами, которые трудно поддаются логике и здравому смыслу.

Например, я с большим трудом убедил будущую журналистку в том, что Вторая мировая война началась не в 1941-м, а 1 сентября 1939 года. Видели бы вы ее удивление! Как-то целую пару пришлось спорить с третьекурсником по поводу того, что Иван IV и Иван Грозный – одно и то же лицо, что Петр I не основал Могилев, а сжег его дотла. Помню, один молодой человек защищал дипломную работу и с большим трудом читал ее содержание. Говорю ему: «Вы бы, любезный, прежде чем защищаться, потрудились хотя бы прочитать ваш (не ваш) опус». Улыбается. Даже не отрицает, что работу писал не он. Из десяти работ 3 написаны под заказ, за деньги. Стоит не так дорого – всего 200 долларов (реклама на городских маршрутках). Представляете, какие это будут специалисты!?

Вернусь все же к своей мысли о девальвации высшего образования. Знаю, что многие на меня обидятся. Но! Еще одна вещь, которую важно понять, – высшее образование не обязательное, не для всех. Высшее образование – это привилегия. По этой причине нельзя брать всех, кто приносит документы. Должен быть конкурс, конкуренция. Тогда за партами будут сидеть именно те, кто завтра станет интеллектуальной элитой нашей страны, а не будет служить мерчендайзером в «Перекрестке».

Еще один момент, о котором говорить стыдно, но не сказать нельзя. Молодежь сейчас инфантильная; многие приходят в университет не для того, чтобы получить образование, а чтобы продлить свое детство, повисеть на шее у родителей еще 4 года. Вот, только количество родительских шей, видимо, сильно уменьшилось. Возможно, поэтому абитуриенты все чаще выбирают ссузы, а не вузы.

К слову, в Могилеве конкурс на некоторые специальности ссузов гораздо выше, чем в университетах.

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