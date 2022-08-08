ВСУ значительно усложнили передвижение оккупантов по суше на юге 1 8.08.2022, 17:55

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Украинские военные держат Херсонскую область под огневым контролем.

Начальник объединенного координационного пресс-центра ОК «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что украинские защитники значительно усложнили намерения войск РФ продвигаться по суше, информирует «Укринформ».

«Учитывая, что враг подтягивает резервы, пытается разворачивать ударные группировки и выискивает места для маневров своих сил, мы держим ситуацию под контролем, в том числе огневым, и достаточно существенно вносим коррективы в их планы. В частности, намерения врага продвигаться на суше очень усложнены, у него нет такой возможности, поэтому акцентирует свое внимание на артиллерийских и авиационных ударах», - подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, удары ВСУ по мостам в Херсонской области имеют филигранные точечные поражения, но не уничтожают инфраструктуру.

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