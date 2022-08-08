В СДПГ не увидели поводов для исключения Шредера из партии 8.08.2022, 18:14

Герхард Шрёдер

Экс-канцлер Германии работает в российских госконцернах и дружит с Путиным.

Специальная комиссия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Ганновере (Нижняя Саксония) не видит поводов для вынесения порицания или исключения из СДПГ бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Решение вынесено в понедельник, 8 августа, передает DW.

Комиссия постановила, что Шрёдер «не виновен в нарушении правил партии, так как ни один факт нарушения с его стороны не доказан». В комиссии уточнили, что основанием для дисциплинарного взыскания может быть «нарушение устава, принципов или порядка Социал-демократической партии». Только при наличии данных фактов могут приниматься дисциплинарные меры - с учетом того, «был ли нанесен серьезный ущерб партии».

«Не озвучивал призывов к войне»

Представители комиссии подчеркивают, что «призывы к агрессивной войне или оправдание воинственного нападения одного государства на другое несовместимы с членством в СДПГ». Однако Шрёдер и не озвучивал подобных призывов, указали в комиссии. «Напротив, он уже в день российского вторжения в Украину заявил, что интересы безопасности России не оправдывают использование военных средств», - подчеркнули там.

И хотя более четкое обозначение позиции было бы «желательным и уместным», высказывания экс-канцлера не говорят о том, что он настолько отдалился от линии СДПГ, что социал-демократы не могут более с этим мириться, сочли однопартийцы.

«Дружба с Путиным — личный вопрос»

Приверженность Шрёдера дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным также не является нарушением устава, убеждены в комиссии. Скорее, это - «часть сугубо личной сферы, связанной с выстраиванием его жизни», - каким бы «непонятным или непостижимым» данный подход ни казался с социал-демократической точки зрения, указывается в обосновании.

В этой связи производство будет прекращено. Шрёдеру будут возмещены процессуальные расходы, в свою очередь, заявители против него должны будут покрыть траты самостоятельно.

Решение комиссии одного из подокругов Ганновера может быть обжаловано в окружной комиссии города в течение двух недель, месяц отводится на то, чтобы соответствующие аргументы были представлены в письменной форме.

Процедура лишения членства

Ранее в Социал-демократической партии Германии против Шрёдера была запущена процедура лишения членства, соответствующие заявления поступили от 17 районных и городских партийных объединений. В партии от него дистанцировались его бывшие ближайшие соратники, в том числе нынешний федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В конце мая бывший канцлер был лишен в Германии ряда привилегий. Так, бюджетный комитет бундестага принял решение о закрытии его офиса, на расходы по персоналу которого только в 2021 году из государственной казны ушло более 400 000 евро. Однако 78-летний политик по-прежнему имеет право на личную охрану и пенсию.

В день полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля - экс-канцлер публично призвал Москву как можно скорее положить конец войне и «связанным с ней страданиям людей в Украине». «Это - ответственность российского правительства», - написал экс-глава правительства ФРГ в соцсети LinkedIn, добавив, что интересы безопасности России не оправдывают использование военных средств.

Экс-канцлер Германии с 2017 года возглавлял наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании «Роснефть». В мае политик заявил о невозможности продления своих полномочий.

Поездки в Москву

В среду, 3 августа, в интервью еженедельнику Stern и телеканалам RTL/n-tv Герхард Шрёдер заявил, что президент РФ Владимир Путин хотел бы найти решение конфликта с Украиной и Западом путем переговоров.

Шрёдер вновь назвал вторжение РФ в Украину «ошибкой российского правительства», но вместе с тем в очередной раз отказался разрывать свои личные отношения с российским президентом. Cупруга политика Со Ён Шрёдер-Ким подтвердила, что тот в конце июля «проводил переговоры по энергетической политике в Москве».

В начале марта, спустя несколько дней после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Шрёдер тоже приезжал в Москву и также говорил с Путиным о войне. После этого он заявил, что Кремль заинтересован в переговорном решении.

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