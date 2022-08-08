Пьяная компания избила музыкантов в переходе минского метро за отказ сыграть песню 3 8.08.2022, 18:22

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иллюстрационное фото

В ходе потасовки один из нападавших угрожал ножом.

В начале августа под вечер трое ранее судимых пьяных минчан увидели в переходе метро уличных музыкантов и заказали им песню. Когда те отказались играть, нетрезвая компания устроила драку, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как рассказали в СК, трое подвыпивших минчан оказались в переходе столичного метро и обратили внимание на четырех уличных музыкантов, среди которых была 14-летняя девушка.

Они потребовали сыграть для них песню, а когда подросток отказалась, отреагировали агрессивно. Остальные музыканты поспешили на помощь, и тогда компания затеяла драку, избив девушку и парня. В ходе потасовки один из нападавших угрожал ножом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (Особо злостное хулиганство).

Личности нападавших удалось установить. Оказалось, что все трое ранее уже были судимы. Одного из них заключили под стражу, ему предъявлены обвинения. Сейчас правоохранители выясняют, где находятся двое остальных.

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