США призывают Россию прекратить боевые действия возле Запорожской АЭС

США призывают Россию прекратить боевые действия возле Запорожской АЭС3
- 8.08.2022, 18:25
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РФ должна вернуть АЭС под контроль Украины.
США осудили действия России на Запорожской АЭС. Вашингтон призывает Москву прекратить боевые действия на ядерных объектах Украины.
Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.
«Мы продолжаем призывать РФ прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль Украине», — сказала представитель Белого дома.
Она также отметила, что США следит за работой Запорожской АЭС. Пока, по информации Вашингтона, признаков повышенного или аномального уровня радиации нет.