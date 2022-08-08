США призывают Россию прекратить боевые действия возле Запорожской АЭС 3 8.08.2022, 18:25

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РФ должна вернуть АЭС под контроль Украины.

США осудили действия России на Запорожской АЭС. Вашингтон призывает Москву прекратить боевые действия на ядерных объектах Украины.

Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

«Мы продолжаем призывать РФ прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль Украине», — сказала представитель Белого дома.

Она также отметила, что США следит за работой Запорожской АЭС. Пока, по информации Вашингтона, признаков повышенного или аномального уровня радиации нет.

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