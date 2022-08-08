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США призывают Россию прекратить боевые действия возле Запорожской АЭС

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  • 8.08.2022, 18:25
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США призывают Россию прекратить боевые действия возле Запорожской АЭС

РФ должна вернуть АЭС под контроль Украины.

США осудили действия России на Запорожской АЭС. Вашингтон призывает Москву прекратить боевые действия на ядерных объектах Украины.

Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

«Мы продолжаем призывать РФ прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль Украине», — сказала представитель Белого дома.

Она также отметила, что США следит за работой Запорожской АЭС. Пока, по информации Вашингтона, признаков повышенного или аномального уровня радиации нет.

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