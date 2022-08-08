Военный эксперт рассказал, почему оккупанты не могут уберечься от ударов HIMARS 7 8.08.2022, 18:46

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Установленные россиянами средства для защиты от обстрелов не работают.

Российские оккупанты в Украине не могут уберечься от ударов со стороны защитников нашего государства из американских реактивных артиллерийских систем HIMARS, поскольку установили не такие «отражатели ракет».

Установленные противником средства для защиты от обстрелов не работают против этого вооружения, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона на канале «1+1».

По его словам, вражеские отражатели «не касаются HIMARS».

«...Я проще объясню: есть у вас катер или корабль и вы на него ставите отражающий элемент, чтобы радары не могли его обнаружить и поразить противокорабельной ракетой или другим типом. Но это не касается ракет типа HIMARS или других боеприпасов, которые имеют иной принцип наведения», — отметил собеседник.

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