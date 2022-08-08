В РФ батальоны на войну в Украину набирают уже из учителей

В РФ батальоны на войну в Украину набирают уже из учителей5
- 8.08.2022, 19:21
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Преподавателям предлагают контракт сроком от полугода.
В Ульяновской области РФ добровольческие батальоны для войны в Украине набирают преподавателей и учителей.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Так, военный комиссариат Ульяновской области попросил руководителей средних учебных заведений «оказать содействие» в поиске новых контрактников.
«Набирать добровольцев хотят непосредственно из преподавателей — ими же укомплектуют именные батальоны «Свияга» и «Симбирск», которые в скором времени отправятся в Украину», — говорится в сообщении.
Всего обоим батальонам требуется 400 бойцов. Преподавателей, пожелавших к ним присоединиться, ждет контракт сроком от полугода, а также ежемесячная зарплата от 220 тысяч рублей и единовременная выплата в 100 тысяч рублей сверху.
При этом для обычных жителей Ульяновской области условия гораздо меньше - в региональных газетах им предлагают поехать на «спецоперацию» с оплатой от 30 тысяч рублей в месяц.