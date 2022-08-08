Forbes: ПВО Украины утром в понедельник сбила российских ракет на $26 миллионов 4 8.08.2022, 19:34

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Утром 8 августа российские оккупанты выпустили по территории Украины четыре ракеты.

Противовоздушная оборона Украины утром в понедельник, 8 августа, сбила российских ракет на 26 млн долларов. Об этом сообщает Forbes.

Издание подсчитало, что, если одна крылатая ракета Калибр стоит 6,5 млн долларов, то общая стоимость четырех сбитых вражеских ракет этого типа — $26 млн. Forbes также пишет, что стоимость ракеты Х-101 оценивается в 13 млн долларов, Искандер — 3 млн долларов, Оникс — 1,25 млн долларов, Х-22 — 1 млн долларов, Точка-У — 0,3 млн долларов.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили в Facebook, что нашли обломки одного вражеского Калибра, который россияне выпустили в 10 утра понедельника.

Утром 8 августа российские оккупанты выпустили по территории Украины четыре ракеты Калибр из акватории Черного моря. Все четыре сбили силы ПВО: одну — в Одесской области, еще три — в центральных регионах Украины.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 182 крылатые ракеты.

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