В украинском Ровно улицу Витебскую переименовали
- 8.08.2022, 19:46
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Теперь она носит имя Кастуся Калиновского.
В украинском городе Ровно улицу Витебскую переименовали в улицу Кастуся Калиновского. Об этом сообщила пресс-служба одноименного полка.
С такой инициативой выступили местные власти. Идею поддержали жители города.
«Бойцы полка Калиновского приняли участие в мероприятии по этому случаю по приглашению секретаря Ровенского городского совета Шакирзяна Виктора Владимировича», — сообщила пресс-служба полка Калиновского.