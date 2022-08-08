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В украинском Ровно улицу Витебскую переименовали

  • 8.08.2022, 19:46
  • 1,052
В украинском Ровно улицу Витебскую переименовали

Теперь она носит имя Кастуся Калиновского.

В украинском городе Ровно улицу Витебскую переименовали в улицу Кастуся Калиновского. Об этом сообщила пресс-служба одноименного полка.

С такой инициативой выступили местные власти. Идею поддержали жители города.

«Бойцы полка Калиновского приняли участие в мероприятии по этому случаю по приглашению секретаря Ровенского городского совета Шакирзяна Виктора Владимировича», — сообщила пресс-служба полка Калиновского.

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