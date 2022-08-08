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Белорусская армия отрабатывает «разгром противника» на учениях

  • 8.08.2022, 20:03
Белорусская армия отрабатывает «разгром противника» на учениях

Учения будут проходить с 8 по 12 августа.

С 8 по 12 августа в Беларуси проводится тактическое учения со 120-й гвардейской отдельной механизированной бригадой с войсками обозначения на тему «Управление воинскими частями бригады в ходе ведения боевых действий». Учением руководит командующий войсками объединения Александр Науменко, сообщает Минобороны.

В ходе учения будут отрабатываться:

подготовка оборонительных рубежей,

ведение разведки, в том числе с применением беспилотников,

поиск, блокирование и уничтожение ДРГ противника и НВФ;

ведение оборонительного боя;

разгром вклинившегося противника и проведение контратаки

для восстановления первоначального положения.

Учение проводится в два этапа на 227-м общевойсковом полигоне «Борисовский», районах практических действий войск на участках местности в Борисовском районе Минской области и Лепельском районе Витебской области.

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