Российские пропагандисты уже не скрывают, что РФ отправляет на войну заключенных 1 8.08.2022, 20:14

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Вербовщики от ЧВК «Вагнера» побывали уже как минимум в 17 колониях в 10 регионах РФ.

Российские пропагандисты в своих сюжетах признали, что РФ отправляет на войну в Украину заключенных.

Например, пропагандист Никита Михалков в своей программе Бесогон ТВ рассказал об одном таком случае, которых, вероятно, не мало, сообщает «Медуза».

В своей программе Михалков рассказывает о «героической» гибели заключенного Константина Тулинова на Донбассе.

«В феврале 2023 года он мог выйти на свободу. Но весной 2022 года он подал прошение с просьбой отправить его на фронт, на Донбасс. Это прошение было удовлетворено», — заявил Михалков.

Кроме того, в сюжете есть комментарий якобы «однополчанина» Тулинова, который утверждал, что заключенному «перебило ноги». По его словам, Тулинов якобы прикрывал отступление и подорвал себя вместе с тремя украинскими военными, когда остальные решили отойти в укрытие. Это произошло 14 июля.

«Государство ответило ему благодарностью за его подвиг. Посмертно он был помилован и был приравнен к участникам боевых действий со всеми вытекающими отсюда льготами и выплатами, которые полагаются семьям погибших», — утверждает пропагандист.

По данным росСМИ, это мог быть Константин Тулинов, который в 2019 году прославился тем, что в СИЗО Кресты участвовал в избиениях и пытках заключенных.

Он оказался в числе первых заключенных ИК-7 Яблоневка, кого завербовала ЧВК Вагнера. По словам родственников осужденных, первую группу вывезли в ночь на 6 июля, предположительно 9−10 июля они приехали в Ростов-на-Дону, где они в течение двух недель должны были тренироваться, а затем отправиться на войну.

Ранее российские СМИ сообщали, что вербовщики от ЧВК «Вагнера» побывали уже как минимум в 17 колониях в 10 регионах России. Их предложения приняли больше тысячи заключенных.

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