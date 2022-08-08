В Украине заработало мобильное приложение для обнаружения мин
- 8.08.2022, 20:28
Как оно работает.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям создала мобильное приложение MineFree, которое позволяет украинцам быть бдительными и держаться как можно дальше от мин, оставленных «русским миром».
Об этом информирует в telegram пресс-служба ДСНС.
Благодаря приложению, каждый, кто установит его, будет иметь возможность:
посмотреть карту, на которой обозначены потенциально опасные территории, согласно данным ГСЧС;
получить уведомление в случае приближения к опасному объекту;
ознакомиться со справочником ГСЧС, в котором есть фото и описание взрывоопасных предметов;
сообщить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.
Для зарегистрированных пользователей в приложении разработана специальная электронная форма, которая содержит фото, геолокацию и описание. Эта информация сразу поступает к спасателям, что обеспечивает оперативное реагирование ГСЧС и дальнейшее обезвреживание таких предметов.