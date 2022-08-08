Reuters: Россия начинает разбирать самолеты на запчасти 2 8.08.2022, 21:20

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Санкции в действии.

Российские авиакомпании разбирают самолеты на запасные части, которые они больше не могут покупать за рубежом из-за санкций Запада.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такие шаги соответствуют совету российского правительства по использованию некоторых самолетов для запчастей, чтобы остальные самолеты иностранного производства могли продолжать летать хотя бы до 2025 года.

По крайней мере один российский Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, которые эксплуатирует контролируемый государством «Аэрофлот», в настоящее время остановлены и разбираются, сообщил источник издания. По его словам, Airbus A350 почти новый.

Большую часть авиапарка России составляют западные пассажирские самолеты. Источник отмечает, что оборудование было взято из нескольких Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота», поскольку перевозчику нужны дополнительные запчасти от этих моделей для других Boeing 737 и Airbus A320.

Сообщается, что собранные в России самолеты Sukhoi Superjet также сильно зависят от иностранных запчастей. Двигатель уже сняли с одного Superjet, чтобы другой мог продолжить полет. При этом эксперты отмечают, что двигатели часто меняются между самолетами и обычно их поставляют по отдельным контрактам.

Западный источник в авиационной промышленности заявил, что разбор российских самолетов — это лишь вопрос времени. У более поздних поколений реактивных самолетов A320neo, A350 и Boeing 737 MAX и 787 технология, которую необходимо постоянно обновлять. Источники сообщили, что в течение года после вступления в силу санкций сохранить современные реактивные самолеты на вооружении даже для высокоразвитой и компетентной инженерной базы России будет вызовом.

Напомним, США запретили экспорт запасных частей для самолетов трех российских авиакомпаний — «Аэрофлоту», Azur Air и Utair.

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