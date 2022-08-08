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Блинкен: Если не остановить Россию, подобные ситуации будут возникать по всему миру

  • 8.08.2022, 21:32
Блинкен: Если не остановить Россию, подобные ситуации будут возникать по всему миру
Энтони Блинкен

Агрессия против Украины угрожает основополагающим принципам международной системы.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что если бы России разрешили запугивать Украину, вторгнуться и захватить территорию без противодействия, то это «развязало бы руки» другим желающим поступить так же. Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Южноафриканской республики Наледи Пандор в рамках визита, в ходе которого он также посетит Демократическую Республику Конго и Руанду, сообщает Reuters.

«Если мы позволим большой стране издеваться над меньшей, просто вторгнуться в нее и захватить ее территорию, это «откроет сезон» не только в Европе, но и во всем мире», — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что Соединенные Штаты считают важным противостоять России, поскольку ее агрессия против Украины угрожает основополагающим принципам международной системы.

В свою очередь, Наледи Пандор, чья страна воздержалась от голосования в ООН по вторжению России в Украину, и, как и другие африканские страны, противилась призывам осудить агрессора, заявила, что «никто в ЮАР не поддерживает войну в Украине».

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