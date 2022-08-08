Блинкен: Если не остановить Россию, подобные ситуации будут возникать по всему миру 8.08.2022, 21:32

Энтони Блинкен

Агрессия против Украины угрожает основополагающим принципам международной системы.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что если бы России разрешили запугивать Украину, вторгнуться и захватить территорию без противодействия, то это «развязало бы руки» другим желающим поступить так же. Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Южноафриканской республики Наледи Пандор в рамках визита, в ходе которого он также посетит Демократическую Республику Конго и Руанду, сообщает Reuters.

«Если мы позволим большой стране издеваться над меньшей, просто вторгнуться в нее и захватить ее территорию, это «откроет сезон» не только в Европе, но и во всем мире», — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что Соединенные Штаты считают важным противостоять России, поскольку ее агрессия против Украины угрожает основополагающим принципам международной системы.

В свою очередь, Наледи Пандор, чья страна воздержалась от голосования в ООН по вторжению России в Украину, и, как и другие африканские страны, противилась призывам осудить агрессора, заявила, что «никто в ЮАР не поддерживает войну в Украине».

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