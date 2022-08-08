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Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем россиянам

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  • 8.08.2022, 22:08
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Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем россиянам
Владимир Зеленский

Также он призвал ввести полное эмбарго на российские энергоносители.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд для всех россиян и ввести полное эмбарго на российские энергоносители.

В интервью The Washington Post он подчеркнул, что «самые главные санкции — это закрыть границы, потому что россияне забирают чужую землю». По его словам, россияне должны «жить в изоляции, пока не изменят свою философию».

«Все русские, кто бы кем ни был… пусть едут в Россию. Тогда они поймут. Они скажут: „Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не правда ли?“ Может. Население избрало эту власть, и она с ней не борется, не спорит», — подчеркнул Зеленский.

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