Крупнейший водочный завод в России забирают за долги 8.08.2022, 22:27

Завод работает более чем на 80 международных рынках.

«Альфа-банк» требует взыскать три завода с крупнейшего производителя алкоголя ГК «Руст» за долги в 7,8 млрд рублей. Кредитная организация подала иски в Арбитражный суд Москвы: к предприятиям «Топаз» и «Парламент продакшн» (Московская область), а также «Браво премиум» (Санкт-Петербург), пишет The Moscow Times.

Пока к производству приняли только иск к «Парламент Продакшн» — он касается ипотечных долгов завода по договорам от 2017 года. Банк просит суд взыскать недвижимость заемщика и любое присоединенное имущество. Предварительное заседание по делу назначили на начало сентября. Документы по двум другим искам пока не опубликовали.

Группой компаний «Руст» владеет бизнесмен Рустам Тарико. Ей принадлежат такие бренды как «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент», «Журавли», «Талка», «Урожай» и другие. В 2020 году ликеро-водочный завод «Топаз» был крупнейшим водочным производством в России. По данным «Коммерсанта», в 2022-м группа сократила производство водки на 7% — до 3,04 млн дал год к году.

Этим летом «Альфа-банк» уже подавал иски к группе. В июле он потребовал от предприятий «Руст» около 7,8 млрд рублей в связи с неисполнением обязательств по соглашению о возобновляемой мультивалютной кредитной линии от сентября 2015 года. В группе сообщили, что не смогли выплатить этот долг в срок из-за санкций: на погашение хотели направить средства от продажи польской CEDC (бренд Zubrowka и пр.) местной группе Maspex, но теперь получить деньги из Польши нельзя.

На фоне исков из-за миллиардных долгов ГК «Руст» приостановила поставки для ряда магазинов. Так, в петербургской сети «Реалъ» сообщили, что группа прекратила отгрузки, ссылаясь на технические причины. То же самое сказали в крупной федеральной сети, уточнив, что «Руст» пообещала возобновить поставки через две недели.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что срыв поставок как минимум грозит штрафами от сетей, а если проблемы с отгрузками затянутся, позиции ГК могут просто заменить на прилавках. При этом вывод продукции из ассортимента обычно сопровождается большими скидками, что нанесет серьезный ущерб ценовому позиционированию брендов в будущем.

Алкогольная ГК «Руст» работает более чем на 80 международных рынках. В группу также входит винный дом Gancia. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка АО «Руст Россия» составила 30,209 млрд рублей (на 1,43 млрд меньше, чем годом ранее), чистый убыток — 1,346 млрд рублей.

С начала 2022 года общие объемы продаж продукции ГК на российском рынке выросли на 10%, продажи высокомаржинального бренда «Русский стандарт» — более чем на 15%, итальянских игристых и тихих вин Gancia — на 65%, готовых к употреблению слабоалкогольных коктейлей — на 90%.

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