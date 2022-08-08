Как ВСУ сбили полковника авиации, возглавлявшего парад вертолетов в Москве
- 8.08.2022, 23:54
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Украинские защитники из переносного зенитно-ракетного комплекса сбили российского полковника авиации на Ка-52 «Аллигатор», возглавлявшего парад вертолетов в Москве 9 мая 2021 года.
Подробности рассказал журналист Юрий Бутусов.
Речь идет о полковнике Вооруженных сил РФ Василии Клещенко, заместителе начальника 344-го Государственного центра армейской авиации, который считался лучшим специалистом по самым современным вертолетам Ка-5.
«Мне посчастливилось принять участие в этой важной операции ГУР МО и отдельного разведотряда командира с позывным Редж по поиску останков экипажа и деталей вертолета полковника Клещенко. Полковник Клещенко – пример того, как будет выглядеть вся российская армейская авиация в Украине. Интересно, что катапульта Клещенко не сработала, стропы парашюта оказались то ли оборваны, то ли отрезаны. Вынести детали и останки мы смогли из скрытой зоны только в начале июля», — отметил он.
По словам журналиста, некоторые детали Ка-52 лучшего российского аса вскоре выставят на аукцион, средства с которого будут направлены на покупку вещей для участников операции. Также выразил надежду на знакомство с оператором ПЗРК, который ночью на сверхмалой высоте сбил «опытного» Клещенко.