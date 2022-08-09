Курт Волкер: Украина должна воевать за возвращение Крыма 9.08.2022, 1:00

Курт Волкер

Оставлять его в оккупации слишком опасно.

Бывший специальный представитель Госдепа США Курт Волкер считает, что Украина должна отвоевать все оккупированные Россией территории, включая Крым.

Об этом он заявил в интервью «Европейской правде».

«5 лет назад можно было размышлять, и я сам это тогда делал. Тогда было мнение, что Донбасс не нужен России, а потому его можно вернуть быстрее, а возвращение Крыма займет больше времени. Но теперь – война разбила все эти рассуждения. Сейчас на кону все. У Путина без этого не исчезнет имперский аппетит. Поэтому сейчас слишком рискованно оставлять даже Крым в руках у России», — сказал Волкер.

Он напомнил слова президента РФ, который сказал, что война не закончится до захвата Украины, пока не будет так называемой «денацификации и демилитаризации» Украины.

«А всего 2 недели назад Лавров повторил эти слова. Это – позиция России. И когда вам противостоит такой враг – места для компромисса нет. Украина же не может согласиться с тем, что ее захватит Россия? А значит, вы должны воевать за возвращение своих территорий. И добиться того, чтобы Путин и Россия приняли, что им придется жить в пределах своих границ», — сказал Волкер.

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