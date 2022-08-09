ФБР проводит обыски в резиденции Трампа

ФБР проводит обыски в резиденции Трампа6
- 9.08.2022, 7:35
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Политик заявил о взломе сейфа.
Сотрудники ФБР проводят обыск в доме экс-президента США Дональда Трампа, в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Об этом сообщает BBC.
Источники издания сообщили, что сотрудники ФБР искали секретные документы, которые Трамп забрал с собой, покидая Белый дом.
Известно о 15 коробках, в которых были материалы, подпадающие под действие Закона о президентских документах.
Политик и бывший глава Белого дома заявил, что сотрудники ФБР взломали сейф в его резиденции.
«Для нашей нации настали темные времена, поскольку мой прекрасный дом, Мар-А-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в настоящее время находится в осаде, и оккупирован большой группой агентов ФБР», - заявил Трамп в соцсети Truth Social.
По его словам, имели место неправомерные действия прокуратуры, использование системы правосудия в качестве оружия и атака радикальных левых демократов, которые якобы мешают Трампу баллотировался на пост президента в 2024 году. Причину обысков экс-президент не назвал.
В апреле сообщалось, что министерство юстиции США начало расследование по факту вывоза Трампом официальных президентских документов в резиденцию Мар-а-Лаго, в которой он постоянно проживает с 2019 года.
Расследование началось после того, как в феврале Национальное управление архивов и документации США уведомило Конгресс, что обнаружило в поместье около 15 коробок с документами Белого дома, некоторые из которых содержали секретные материалы.