В Гомеле разгрузился российский военный самолет Ил-76 7 9.08.2022, 7:38

12,598

Стало известно, что могло находиться на борту.

На белорусский аэродром Гомель прибыл российский транспортный самолет Ил-76, который мог доставить ракеты для зенитных комплексов С-300/400.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.

Самолет Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RA-78842 прибыл в аэропорт «Гомель» вчера в районе 15:30 и улетел в районе 18:05.

Сообщается, что это уже третий Ил-76 ВКС РФ, который прилетел в Гомель за последние три дня. После прилета самолета, на выезде из города по трассе М5 в направлении пересечения трасс М5 и М8 было замечено движение двух тралов, каждый из которых перевозил по четыре ракеты, предположительно под ЗРК С-300/С-400.

Примечательно, что маршрут движения тралов повторяет тот, что был 5 августа, когда Ил-76 ВКС РФ уже привозил партию ракет для ЗРК С-300/400 в Гомель.

Предположительно, тралы могли транспортировать ракеты на аэродром в Зябровке, который контролируется силами ВС РФ.

Как сообщалось, враг начал бить по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С-300, основное предназначенное для которого - уничтожение воздушных целей.

В частности, оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие - ракеты комплекса С-300. Именно поэтому обстрел приносит городу сильнейшие разрушения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».