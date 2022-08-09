«Вагнеровцы» опозорились на весь мир 3 9.08.2022, 7:54

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Российский миллиардер Пригожин оказался в центре скандала.

Российская так называемая частная военная компания «Вагнер» («Лига»), на самом деле контролируемая ГРУ, не просто снизила планку при отборе наемников, но и стала вербовать зеков прямо в тюрьмах. Причем приоритет отдается осужденным за самые тяжкие преступления: убийства и разбойные нападения. Скандал вызвало и то, что непосредственное участие в этом принял российский олигарх и доверенное лицо Путина Евгений Пригожин.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Грязная работа

ЧВК «Вагнер» с момента создания в 2014 году не значилась ни в силовых ведомствах Российской Федерации, ни в реестре юридических лиц. Да и власти неоднократно заявляли, что «в России никаких ЧВК нет». Частично это правда. Дело в том, что фактически «Группа Вагнера» является замаскированным подразделением в структуре российского Минобороны. А командует «вагнеровцами» Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ, более известное как ГРУ.

Все эти годы «вагнеровцы» выполняли самую грязную работу в горячих точках мира, в том числе в Украине. Когда Россия не могла открыто отправить в ту или иную страну своих солдат, туда летели «музыканты».

Отбор в «Группу Вагнера» всегда был тщательный: брали исключительно граждан РФ, родившихся на территории страны, имеющих опыт боевых действий, прекрасную физическую форму и тому подобное. С начала полномасштабного вторжения в Украину планку снизили. В пункт вербовки в Молькино под Краснодаром стали зазывать жителей «Л/ДНР», а также оккупированного Крыма – ранее они считались неблагонадежными

Однако в июле «Группа Вагнера», как говорится, пробила новое дно: началась вербовка наемников в российских исправительных учреждениях.

Вербовка за решеткой

Появившуюся информацию о вербовке «элитных» наемников в колониях строгого режима можно было бы принять за вброс или фейк, однако эти данные озвучили именно российские СМИ. К тому же это подтвердили и правозащитники, хорошо владеющие ситуацией в исправительных учреждениях РФ.

По данным издания «Верстка», группы вербовщиков побывали как минимум в 17 колониях в десяти регионах России. Среди них Архангельская, Тульская, Ярославская, Ленинградская, Рязанская, Новгородская, Псковская области, а также Республики Коми и Карелия плюс Санкт-Петербург.

Осужденным преступникам, согласившимся подписать контракт, пообещали по 200 тысяч рублей в месяц (около 67 тыс. грн), выплату за ранение в размере 300 тыс. руб (около 100 тыс. грн), а в случае гибели во время боевых действий семьям якобы дадут аж 5 миллионов рублей (около 1 млн 670 тыс. грн). Но самое главное – помилование президента РФ после полугода «службы».

Такое обещание в контексте того, что вербовщики при отборе отдают приоритет осужденным за тяжкие статьи – разбойные нападения и убийства – заиграло новыми красками.

Что касается требований к потенциальным претендентам, то их всего два: хорошая физическая форма и «правильное отношение к курсу Кремля по захвату Украины». По итогам визитов отправиться воевать в Украину готовы оказались около 20% преступников.

Вербовка в тюрьмах не только вызвала издевки среди бойцов легальных частных военных компаний других стран мира, но и шок среди «вагнеровцев": «элиту» запятнали несмываемым позором.

«Ваше решение – сделка с дьяволом»

Среди вербовщиков были региональные сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), руководители Управлений федеральной службы исполнения наказаний, но самое удивительное – «сам Пригожин».

Дело в том, что по данным международных расследователей и различных разведок, финансируют так называемую ЧВК непосредственно российское государство и «высокопоставленные бизнесмены» – к последним относится и петербургский ресторатор Евгений Пригожин.

Он – доверенное лицо президента России (его также часто называют «личный повар Путина») и один из крупнейших получателей госконтрактов, входит в 100 богатейших людей РФ. Именно Пригожин стоял у истоков создания «Группы Вагнера» и сейчас является неофициальным куратором.

Представить, что олигарх будет колесить по колониям – согласитесь, похоже на фантастику. Однако это оказалось правдой.

Речь Пригожина, который в сопровождении охраны приехал в ИК-2 Рыбинска (Ярославская область) записал один из заключенных. Причем осужденный, сам далеко не ангел, отметил, что «Пригожин был похож на маньяка».

Такой вывод он сделал после обращения миллиардера к сидельцам.

По его словам, «повар Путина» экзальтированно описывал все преимущества «работы» в ЧВК и сыпал обещаниями. Правда, откровенно признал, что это «сделка с дьяволом».

Еще в 2021 году ФБР объявило вознаграждение за помощь в поимке Пригожина

Еще одно «яркое» заявление российского миллиардера («Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов на Украине»), конечно, далеко от истины. Но об этом Пригожин предпочел умолчать. На самом деле именно большие потери «вагнеровцев» в Украине и вынудили устроить «массовую вербовку», да еще и среди зеков.

О гибели наемников на территории Украины была подтверждающая информация и в аудиоперехватах разговоров российских оккупантов, и в данных украинской военной разведки.

По словам собеседника OBOZREVATEL в разведке, нынешнее «турне» Пригожина по тюрьмам только доказывает критическую ситуацию у «вагнеровцев» на территории Украины: «Их штурмовые отряды редеют с каждым днем. Таких потерь наемников еще не было».

Именно поэтому «повар Путина» вынужден кататься по тюрьмам, чтобы «мотивировать личным присутствием». Он прямо говорит: «Нужно выиграть эту чертову войну любой ценой». Ведь Пригожин прекрасно понимает, что в случае победы Украины (а она неизбежна) ему просто не жить. За пределы России соваться нельзя, а дома ликвидируют свои.

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