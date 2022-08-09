Ученые раскрыли тайну лох-несского чудовища 1 9.08.2022, 8:00

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Специалисты из Новой Зеландии изучили пробы воды из озера в Шотландии.

Специалисты из Новой Зеландии изучили пробы воды, которые ранее были взяты с известного во всем мире озера в Шотландии. Они тщательно проверили их на наличие ДНК. За счет этого исследователи смогли получить информацию относительно всех тех существ, которые живут в водах Лох-Несса. После окончания исследования ученые сделали заявление относительно того, что в озере не проживает плезиозавр, ведь не было обнаружено в образцах воды его ДНК.

Об этом сообщает Mirror.

Дополнительно проведенное исследование позволило опровергнуть еще одну распространенную теорию относительно того, что Несси – это акула или же сом огромных размеров. Некоторые ученые считали, что это может быть представитель осетровых, но и данная версия не была подтверждена. В пробах не было ДНК, которые могли бы принадлежать этим существам.

В то же время исследователи обнаружили огромное количество ДНК, принадлежащее угрю. В большей части проб были найдены следы этого существа. Стоит отметить то, что пробы брались в нескольких разных местах озера. Проведенное исследование продемонстрировало, что в шотландском озере проживает невероятно большая популяция угрей. Эксперты предположили, что в качестве чудища люди могут воспринимать эту рыбу, которая достигла гигантских размеров.

В исследовании принимал участие генетик Нил Геммелл. Он обратил внимание на то, что с помощью ДНК не представляется возможным установить то, каких именно размеров было существо, но версия с гигантским угрем кажется вполне правдоподобной.

Еще в 1933 году начала распространяться легенда, в которой рассказывалось о лох-несском чудовище. Владельцы отеля, который находился на берегу озера, неоднократно рассказывали о том, как «в воде плещется что-то очень страшное». Информация о существе впервые появилась в газете The Northern Chronicle, где его назвали «чудовищем». Спустя некоторое время начали находиться новые «свидетели», которые якобы видели таинственное создание не только в воде, но даже и на суше.

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