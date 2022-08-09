Разгром российской ПВО: как работают ракеты HARM 6 Юрий Бутусов

9.08.2022, 8:04

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Юрий Бутусов

Американское оружие открывает значительные перспективы для ВСУ

ВСУ применили против российских радаров ПВО новейшие американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, в сети выложены фотографии обломков, сделанные на российских позициях.

Генштаб ВСУ за 5−7 августа сообщил об уничтожении рекордного количества российских средств ПВО — 14 единиц ЗРК и РЛС ВС РФ. При том, что 4 августа ни одна система ПВО РФ, по нашим официальным сообщениям, не была уничтожена, очевидно, что враг пропустил внезапный мощный удар. При применении HARM это не выглядит преувеличением, такой «разгром» вполне возможен, поскольку ранее противорадиолокационные ракеты ВСУ не применяли, и российские радары работали почти беспрепятственно. Так что эффект внезапности ВСУ получили абсолютный — надеюсь, когда-то мы услышим детали этой операции, которая стоила России техники на сотни миллионов долларов и потерь личного состава.

Судя по тому, что обломки ракеты на обнародованном фото относятся к хвостовой части, а место попадания не показано, очевидно, что HARM точно поразил российский радар. Боевая часть ракеты имеет неконтактный взрыватель, она состоит из тысяч готовых обломков, и очевидно, что ракета взорвалась так, как надо, там, где нужно.

Противорадиолокационные ракеты — это один из самых секретных видов вооружения, поскольку характеристики систем уничтожения ПВО являются одним из самых больших секретов. Поставка ракет HARM в Украину означает, что наши союзники доверяют нам свое самое современное оружие фактически без ограничений. Это самый высокий уровень допуска.

Ракета HARM настраивается на излучение радара, подстраивается под любую частоту и может либо программироваться заранее для поражения конкретного типа радаров, либо запускаться в район работы ПВО противника, чтобы самостоятельно вести поиск и поражение радаров. Сама ракета никакого активного излучения не дает, ее нельзя заметить средствами радиоэлектронной разведки, только радар может засечь. Но перехватить ракету сложно, поскольку она имеет малые размеры и скорость 2,2 тысячи км в час, то есть атака и поиск цели происходят очень быстро. Если противник отключает радар, это его не спасет — HARM запоминает координаты излучения радара, и все равно летит к выбранной цели. Боеголовка ракеты — 66 кг, включает в себя до 12 тысяч поражающих элементов, поэтому гарантированно уничтожает радар и наносит ущерб расчетам и всем объектам вокруг.

Поскольку ракеты HARM используются с самолетов НАТО, российский блог BMPD считает, что ракеты применены ВСУ с наземных пусковых установок.

У нас нет информации о том, как работают ракеты HARM в ВСУ.

Но можно сказать уверенно, что теперь эффективность работы украинских БПЛА и РСЗО HIMARS значительно повысится, поскольку ВС РФ теперь лишены возможности образовывать плотное радиолокационное поле в оперативно-тактической зоне из-за высокого риска, что одновременно с запуском БПЛА и РСЗО происходит и пуск HARM, и радары. и зенитно-ракетные комплексы ПВО РФ, включаемые для борьбы с HIMARS, могут быть поражены сами.

Массированный пуск HARM — 20−30 ракет одновременно — способен полностью уничтожить российскую ПВО на сотни километров фронта и позволит беспрепятственно работать всем видам наших ракетных комплексов и многим БПЛА.

Теперь россиянам придется значительно увеличивать количество зенитно-ракетных комплексов и радаров ПВО, чтобы прикрывать важные объекты несколькими эшелонами и постоянно маневрировать своими силами ПВО. Теперь количество времени работы средств ПВО с одной точки будет уменьшено, они будут вынуждены постоянно менять позиции после включения радаров. То есть российская армия теперь вынуждена применять гораздо больше сил, тратить гораздо больше ресурсов и людей, и при этом это абсолютно не гарантирует защиту объектов от поражения и защиту от поражения самих российских ПВОшников.

Большое оперативное значение имеет тот факт, что Украина получила средства временного контроля над воздухом на определенных участках фронта. Теперь наши БПЛА смогут действовать на тех направлениях, где раньше российские ЗРК плотно работали и охотились на любой квадрокоптер. Конечно, все это требует соответствующей тактики.

Теперь можно расчистить воздух от российских радаров, а уже потом корректировать огонь с помощью Лелеки или Fly eye.

Никогда раньше ВСУ не применяли противорадиолокационные ракеты в боевой обстановке. Новое сверхсовременное оружие дает ВСУ новые большие возможности по уничтожению российских оккупантов.

Наибольшие возможности у ВСУ возникнут после поставки истребителей типа F-16 с управляемыми бомбами JDAM. Группа зачистки ПВО сможет выбить с помощью HARM радары (дальность пуска с самолета от 110 до 150 км), и тогда истребители смогут беспрепятственно подлетать на 30−40 км к фронту и точно поражать многие цели на земле. Сейчас возможно и оборудование наших Миг-29 и Су-25 прицельными комплексами для применения турецких управляемых авиабомб QFAB, как это сделал Азербайджан. Зачистка фронтового неба от российских радаров позволит применять авиацию со средних высот и значительного расстояния от переднего края и прекратить рискованное и не всегда эффективное применение неуправляемых бомб и ракет с малых расстояний и малых высот.

Ракеты HARM открывают значительные перспективы для ВСУ.

Спасибо США, благодарим наших союзников за неоценимую помощь в борьбе за свободу всего мира с российской тиранией.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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