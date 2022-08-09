Что происходит между Путиным и Эрдоганом? Игорь Семиволос, «Новое время»

9.08.2022, 8:28

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Пока маневры Анкары довольно успешны.

Эрдоган понимает, что война России против Украины усложняет ему шанс переизбраться, создает дополнительные угрозы на зиму, и потому он пытается эти угрозы минимизировать. Для этого предпринимает те шаги, которые предпринимает. То есть, в данном случае, на них нужно смотреть как на объективную реальность. Эти шаги в определенной степени угрожающие Украине: есть желание что-то выторговать за наш счет или продать воздух. Например, говорить о возможности встречи Путина и Зеленского при своем посредничестве. И мы должны минимизировать эти вызовы — условно говоря, поблагодарить Эрдогана за предложения, на которые в силу обстоятельств, мы не можем согласиться.

Турция заняла позицию посредника, который должен иметь нейтральную позицию, и, соответственно, дружеские отношения с двумя странами. И все должны быть благодарны за то, что Турция вообще эти усилия прилагает. Хотя очевидно, что турки прилагают эти усилия только ради своих интересов. Но пробуют продать это как за большую услугу, которую Турция оказывает всему миру.

Посредничество — это вообще вопрос сложный. И в этом поведении Эрдогана есть определенные признаки мошенничества. Но, наконец, должны быть приняты и политические решения по его поведению. Ибо если никаких возражений ни у кого его поведение не вызовет, то он будет вести себя так и дальше. Если Запад будет воспринимать поведение Эрдогана по отношению к Путину и России как нарушение Турцией принципов, к которым она приобщена (если Турция считает себя частью западного мира), то должны быть введены санкции уже к Турции. Поскольку именно с ее помощью Россия пытается избежать санкций.

Пока маневры Эрдогана довольно успешны. Но поскольку все были заинтересованы в зерновом соглашении, то Турция на нем сейчас очень активно спекулирует.

Зависимость Турции от России сейчас немаленькая. И в энергетической сфере, прежде всего. Я имею в виду строительство атомной электростанции россиянами в Турции. Турция покупает у России гораздо больше, чем та у нее. Еще и турки вводят в банках платежную систему Мир. Есть разговоры о том, что россияне в Турции откроют предприятия по переработке нефтепродуктов, чтобы обойти санкции.

И действия Эрдогана вызывают сложную дискуссию — что это — уже измена или еще не измена? Сейчас, в связи с выборами, Эрдоган попадает в цейтнот. Поэтому мне кажется, что с турками все равно придется украинцам поднимать этот вопрос. И лучше раньше, чем позже. Не тогда, когда с помощью таких шахер-махеров Эрдоган снова переизберется. Нельзя, чтобы за наш счет кто-то пробовал совершать сделки, точно не способствующие нашим интересам.

Мы имеем полное право поднимать этот вопрос перед Турцией без западных посредников. Ведь Эрдоган заинтересован в том, например, чтобы и зерновое соглашение действовало.

Стратегический характер украинско-турецких отношений сегодня под большим вопросом. Еще раз подчеркиваю. С турками нам следует начинать откровенно говорить. Не делать вид, что все нормально, а говорить серьезно, мол, нас это не устраивает, такая позиция Турции по отношению к России не приемлема. Тем более. что там есть много разных нюансов. Начиная с краж украинского зерна, заканчивая контактами высших должностных лиц Турции с бандитом и убийцей Рамзаном Кадыровым.

Почему мы должны делать вид, что все нормально? Только из-за беспилотников Байрактар? Но мы их у них покупаем. Турки же не передают их нам, как Запад передает оружие. Они продают нам Байрактары. Это чисто бизнес. Мы, конечно, благодарим владельца этого предприятия — родственника Эрдогана — за его позицию. За то, что несмотря на войну, он увеличивает взаимодействие с Украиной. Но, вместе с тем, нужно прекрасно понимать: эпизод, очень важный, практически легендарный с Байрактарами для Украины, не может затенять турецкую внешнюю политику, которая, в известной степени, противоречит украинской политике.

Так что можно делать так — либо говорить с Эрдоганом, либо действовать каким-то другим способом, в том числе, говорить с Западом. Хотя я думаю, что в рамках того уровня откровенности позитивной атмосферы в отношениях Зеленского и Эрдогана, которые мы видели перед войной, есть смысл говорить об этом откровенно, не обманывать, стараясь не оскорблять «нашего дорогого друга». Ну, окей, друг другом, но надо еще совесть иметь.

Игорь Семиволос, «Новое время»

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