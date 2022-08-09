Официально: ВСУ ликвидировали лучшего российского вертолетчика 2 9.08.2022, 8:46

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Оккупанты два месяца не забирали его тело.

Украинские военные ликвидировали полковника ВКС РФ Василия Клещенко.

Об этом говорится в официальном сообщении СтратКома ВСУ.

«Тело лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко - в обломках Ка-52», - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте министерства обороны РФ, Клещенко был заместителем начальника 344-го центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации России.

Также ликвидированный российский полковник возглавлял парад вертолетов над Красной площадью 9 мая прошлого года, о чем свидетельствуют соответствующие публикации в российских пропагандистских СМИ.

Как ранее сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, защитники Украины сбили борт с Клещенко над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам.

Клещенко ударами из Ка-52 ночью пытался остановить наступление украинских войск в районе села Гусаровка Харьковской области. Борт был сбит 15 апреля из переносного зенитного ракетного комплекса на сверхмалой высоте во время атаки. Российский пилот не смог катапультироваться и погиб прямо в кресле, стропы его парашюта были повреждены.

Долгое время вертолет и тело пилота оставались лежать на месте крушения, россияне не забирали останки своего сослуживца. Украинские военные смогли приблизиться к месту падения Ка-52 в июне - после того как освободили Гусаровку.

Под вражеским огнем они собирали фрагменты сгоревшего вертолета и тела оккупанта и передали их России.

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