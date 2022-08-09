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Украинские воины разбили полк десантников из Костромы

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  • 9.08.2022, 8:57
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Украинские воины разбили полк десантников из Костромы

Потери врага составили 85% личного состава и техники.

В Украине почти полностью был уничтожен парашютный десантный полк РФ из Костромы.

70 человек, которые остались живы, командование оккупационной армии отправило на хорошо обустроенные позиции ВСУ, рассказал журналист Роман Цимбалюк.

«При проведении «специальной военной операции» на территории Украины почти в полном составе уничтожен 331 парашютный десантный полк (в/ч 71211, Кострома) 98 вдд. По словам военнослужащих 331 парашютно-десантного полка, потери на территории Украины составляли 85% личного состава и техники полка. Но командование ВС РФ не может успокоиться и решило добить полк полностью, отправляя в наступление на хорошо обустроенные позиции ВСУ, оставшиеся 70 человек», — отметил журналист.

Напомним, в результате боевых действий Вооруженные силы Украины уничтожили десятки оккупантов из состава 64 отдельной мотострелковой бригады РФ, которая принимала участие в пытках украинцев в Буче Киевской области.

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