Военный эксперт: Лукашенко подписывает себе смертный приговор 9.08.2022, 9:05

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Белорусы могут сами уничтожить диктатора, который давно всем надоел.

Президент России Владимир Путин не оставляет попыток втянуть в войну против Украины Беларусь. Если ему это удастся, он постарается сделать так, чтобы та напала на страну НАТО, предполагает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«Путину Беларусь нужна для одного дела – перевести войну с российско-украинского на международный уровень. И это последний довод Путина. Путин рассчитывает, что в случае такого сценария война приобретает статус международного конфликта. Если руками Лукашенко он зацепит страну НАТО – это резонный момент заставить НАТО сесть за стол переговоров и завершить войну», - подчеркнул эксперт в эфире «Эспрессо».

Заявления же Лукашенко о якобы готовности воевать бок о бок с Россией против Запада свидетельствуют скорее о нежелании белорусов участвовать в войне, считает Бадрак. Незаинтересованные, демотивированные белорусы станут для российских группировок обузой, а не помощью. И Путин это прекрасно понимает.

«Путин отдает себе отчет, что незаинтересованные, демотивированные белорусы – это бремя, а не пополнение. Приказ идти на Украину – это 50:50 для Лукашенко, чтобы подписать смертный приговор. Белорусы могут сами уничтожить этого диктатора, который давно всем надоел», - подчеркнул Бадрак.

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