Назван простой продукт, предотвращающий атеросклероз и защищающий от артрита 9.08.2022, 9:14

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Он является источником полезных для организма жиров и ряда минералов и витаминов.

Кунжут является основным компонентом тахини, а значит, является источником полезных для организма жиров и ряда минералов и витаминов.

Медики рассказали о пользе тахини для здоровья:

1. Обладает отличными антиоксидантными свойствами для кожи; масла, содержащиеся в семенах кунжута, предотвращают появление морщин и очищают лицо, повышая его влажность и свежесть. Он лечит гингивит и язвы во рту, если его наносить на десны или места язв.

2. Используется для избавления от фурункулов путем массирования ватным тампоном места нарыва. Тахини также значительно снижает кровяное давление, поскольку содержит магний, а также играет важную роль в поддержании здоровья сердца.

3. Предотвращает атеросклероз, поскольку содержит сезамол, и защищает от повреждения ДНК при воздействии радиации благодаря сезамолу.

Тахини — хороший продукт для лечения запоров, потому что он содержит полезные масла, которые смягчают кишечник. Он используется в качестве рецепта для увеличения выработки молока у кормящих матерей и помогает уменьшить воспаление по всему телу, облегчить симптомы псориаза, экземы и прыщей, а также может помочь избавиться от темных пятен на коже.

Он также защищает от ревматоидного артрита, так как медь является важным минералом для действия противовоспалительных и антиоксидантных ферментов.

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