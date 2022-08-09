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Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с ВПК Беларуси

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  • 9.08.2022, 9:21
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Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с ВПК Беларуси
фото: белапан

Соглашение подписывали на три года с автоматическим продлением действия.

Правительство Украины одобрило решение прекратить действие межправительственного соглашения с Беларусью о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности. Министерству иностранных дел Украины поручено уведомить белорусскую сторону об одобренном решении, передает «Радыё Свабода».

Беларусь и Украина подписали межправительственное соглашение о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности 25 июня 2001 года. Оно вступило в юридическую силу 1 июля 2002 года.

Соглашение предусматривало взаимовыгодную кооперацию между субъектами хозяйствования Беларуси и Украины в сферах разработки и производства продукции военно-технического назначения, услуг такого назначения, а также поставку материалов, полуфабрикатов, деталей, учебного и вспомогательного имущества для собственных потребностей, необходимых для изготовления вооружения и военной техники.

Соглашение подписывали на три года с автоматическим продлением действия. Оно утратит силу через шесть месяцев после получения письменного уведомления другой стороны о выходе из соглашения.

Правительство Украины одобрило решение о денонсации 2 августа.

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