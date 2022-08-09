Cамый большой ужас для Путина 2 9.08.2022, 9:26

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Москва стремительно теряет влияние на Кавказе.

Россия расценивает Армению как своеобразную «зону собственного регионального влияния». Поэтому Путин всегда рассчитывал превратить премьера Николу Пашиняна в «марионетку».

С этим же политиком связана и собственная ненависть и страх кремлевского диктатора. Об этом сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Свое мнение он выразил на эксклюзивном стриме 24 канала.

Как он отметил, у путина есть личностная ненависть к Пашиняну.

«За что? За прецедент. Человек пришел к власти с улицы. Это невыносимый прецедент для Путина. Это ставит под угрозу... Это самый страшный ужас, что народное возмущение может привести человека с улицы к власти», — заявил Андрей Пионтковский.

Он добавил, что то же самое было и с самопровозглашенным правителем Беларуси Александром Лукашенко.

Россия «слила» Армению

Российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала отмечал, что Азербайджан может освободить территорию Нагорного Карабаха от Армении, Москва не будет вмешиваться в этот конфликт. Он считает, что Россия уже давно «слила» Армению.

И добавил, что главным союзником в этом регионе для Москвы является Анкара, а не Ереван. Он вообще не интересен, ведь Еревану нечего дать Москве.

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