Россиянка в Австрии кричала на улицах «Херсон наш», но ее мгновенно догнала карма 9.08.2022, 9:51

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Отпуск для гражданки страны-агрессора неожиданно закончился.

В Австрии одна из представительниц страны-агрессора выкрикивала о захваченном Херсоне, и нарвалась на неприятности.

Об этом со ссылкой на телеграм-каналы сообщает 24tv.ua.

Ролик, который выложили в сеть, демонстрирует россиянку, которая на том же «загнивающем Западе» – в Австрии – решила провести отпуск. Оккупантка снимала разговорное видео, во время которого прицепилась к нескольким девушкам из Украины.

Ее обращение началось с восклицания «Слава России». Это еще одно доказательство того, что оккупант просто не может прожить ни дня, чтобы у нас что-то не украсть. После того как ее проигнорировали, городская сумасшедшая решила не останавливаться.

Она догнала украинок и выкрикивала им в спины «Россия победит». А вишенкой, так сказать, должен быть вопрос о том, чей же Херсон. Хотя девушки подчеркнули, что Украины, оккупантку этот ответ не устроил. Она отметила, что в городе уже проводят «референдум». И что, мол, он скоро станет российским до конца.

Карма была моментальной

Вскоре россиянка записала для своих подписчиков в телеграмме еще одно видео. На нем девушка жаловалась на обслуживание бронирования жилья Booking. Мол, ей отменили бронь. Более того, аккаунт оккупантки там тоже снесли.

«Как только мне пришло на почту письмо от Booking, что моя бронь отменена, деньги вернут в течение трех дней. Что, довольны? Вы мне уничтожили весь отпуск», – театрально плачет оккупантка.

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