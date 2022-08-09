«Если знать места, то средний чек будет выходить не выше, чем в Беларуси» 2 9.08.2022, 10:00

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Белоруска рассказала о жизни в элитных районах Дубая.

В рубрике «Сколько стоит жить» сайт citydog.io рассказывает что почем в других странах, где живут беларусы. На этот раз журналисты попросили Дарью рассказать о ценах в Дубае.

– Я живу в Дубае уже три года, – рассказывает Дарья (24 года). – Сразу после института получила рабочий контракт в небольшой языковом центре и переехала. Сейчас развиваю стартап и рассказываю о жизни в Эмиратах: веду блог, снимаю видео на YouTube и максимально честно рассказываю о том, каково это – жить в самом быстроразвивающемся и комфортном городе на свете.

Жилье: «Аренда студии в популярных районах – от 10 000$ в год»

– Для начала стоит отменить, что стоимость жизни в Дубае и остальных эмиратах очень разнится. Дубай дорогой. Здесь дорого и жить, и питаться в ресторанах, и получать медицинские услуги – и по сравнению с соседними эмиратами разница чувствуется прилично. Все-таки, Дубай – самый популярный, туристы здесь круглый год, и даже жара никого не смущает. Людей привлекает высокий сервис, теплый Персидский залив и возможность отдохнуть в одном из лучших и самых комфортных для жизни городов.

Если говорить о ценах на аренду жилья, то летом они снижаются (как и на отели). Многие туристы стараются использовать эту возможность, чтобы прилететь в Дубай. Тем более что все бассейны здесь охлаждаются – и некоторые предпочитают из отеля даже не выходить.

Самые высокие цены на аренду приходятся на осень, зиму и весну, так как это самый высокий туристический сезон и квартиры разлетаются как «пирожки».

Как и везде, стоимость аренды жилья зависит от района, размера квартиры и наличия мебели. В популярных районах (таких, как Dubai Marina, JBR, JLT, Downtown Dubai (около Burj Khalifa), Business Bay), которые обычно предпочитают туристы, стоимость студии составляет от 10 до 20 000$ в год.

В Дубае, кстати, очень распространена практика оплаты жилья одним чеком за год вперед – так можно сэкономить около 10%. Есть варианты оплачивать и двумя, четырьмя, и двенадцатью чеками – как договоритесь.

Я, например, выбрала вариант оплаты жилья шестью чеками – то есть за два месяца вперед. Мне так удобнее, но надо понимать, что и аренда в год выходит выше.

Зачастую в Эмиратах, если вы прилетаете на работу в крупную компанию, работодатель оплачивает ваше жилье одним чеком, а потом разбивает эту сумму на части и вычитает у вас из зарплаты пропорционально. Здесь все индивидуально.

Квартиры размером побольше – 1-bedroom или 2-bedroom (одно- или двухкомнатные) – обойдутся от 16 000 до 120 000$ в год (в тех же районах). Квартиры без мебели обычно дешевле.

А еще надо понимать, что при заключении договора на аренду квартиры с риелтором помимо самой аренды нужно будет дополнительно оплатить комиссию риелтора (5% от стоимости годовой аренды жилья) и внести депозит за квартиру на случай, если вы нанесете жилью какой-то ущерб (5% за пустую квартиру и 10% за жилье с мебелью).

Коммуналка: «Кондиционер – от от 100$ до 280$ в месяц»

– Чтобы подключить коммунальные услуги (Dewa), нужно внести единоразовый депозит в 545$ и оплатить само подключение – 37$. Далее стоимость коммуналки зависит от размера квартиры и самого здания, так как большая часть стоимости приходится на оплату муниципальных платежей.

Газ и кондиционер оплачиваются отдельно. Есть здания, где кондиционер уже включен в стоимость аренды, но это не частая практика. Газ обходится примерно в 15$ в месяц, кондиционер – от 100$ до 280$ в месяц.

Чтобы подключить интернет, тоже нужно внести депозит (69$) и оплатить тариф. Средняя стоимость пакета с безлимитным интернетом – 110$ в месяц.

Проезд: беспилотное метро и велосипед за 7$ в сутки

– В Дубае достаточно хорошо развит общественный транспорт. Самый распространенный способ передвижения – метро. Добираться легко и быстро, везде установлены кондиционеры. А само метро еще и беспилотное. Многие любят занять место в самом начале и наслаждаться поездкой.

Еще можно ездить на трамваях или автобусах, но с последними тяжело – они ходят вообще не по расписанию.

Стоимость поездки на общественном транспорте варьируется от зоны, в которую вы едете. Дубай разбит на семь зон. Стоимость проезда от одной зоны до другой – 4 дирхама (1,10$). Если вы проезжаете три зоны сразу, то заплатить нужно 8,5 дирхамов (2,3$) в одну сторону. Местные, как правило, используют «Серебряную карту» – Silver Nol, на которую можно зачислить сразу большую сумму и пользоваться. Стоимость поездки по такой карте – 3 дирхама (0,8$) в одну сторону.

В хорошую погоду и туристы, и местные пользуются общественными велосипедами от компании Careem. Велостанции находятся в самых популярных частях города, так что можно взять велосипед, например, на Dubai Marina и с ветерком доехать до общественного пляжа Kite Beach.

Стоимость аренды велосипеда в день – 25 дирхамов (7$) в сутки, но есть важный момент: каждые 40 минут нужно ставить байк на станцию, делать check-out и брать его снова, чтобы избежать дополнительных платежей.

Многие туристы в Дубае пользуются каршерингом. Стоимость поездки – 1,15 дирхам (0,31$) в минуту. Необходимо наличие международных прав.

А еще можно арендовать машину. В среднем, авто среднего класса обойдется в 200–300 дирхам (55-80$) в день. Дополнительно нужно внести депозит – около 1000 дирхамов (275$).

Стоимость бензина в Дубае – 3,90 (1,06$) за литр 95-ого.

Услуги: маникюр – до 60$, окрашивание – до 300$

– Стоимость услуг в beauty-индустрии варьируется в зависимости от уровня салона и наличия в нем «наших» мастеров. Мастера из СНГ, как правило, ценятся гораздо выше – как и везде.

Стоимость женской стрижки – от 27$ до 100$. Качественное окрашивание может доходить до 300$. Маникюр и педикюр – от 45$ до 60$ за одну услугу. Различного рода наращивания – от 80$ до 200$.

Мужские услуги по стоимости выходят чуть дешевле, но тоже примерно в этом диапазоне.

Стоимость хорошего часового массажа в СПА-салоне – 70-80$ на человека. Можно найти офферы и скидки на сайте Cobone.com и Groupon.ae. Это сайты а-ля наших «Сливок», где можно найти хороший парный массаж за 100$ в хорошем СПА-салоне в центре.

Что касается бытовых расходов, то вызов сантехника или другого мастера будет стоить от 70$ до 150$. Часто в жилых домах есть возможность вызвать мастера, который придет и сделает все бесплатно – за небольшие чаевые (так как вы уже оплачиваете обслуживание дома).

Продукты: «Если знать места, то средний чек будет выходить не выше, чем в Беларуси»

– Стоимость продуктов в Дубае, на мой взгляд, не самая высокая. А если знать места, то средний чек будет выходить не выше, чем в Европе или даже в Беларуси.

Диапазон магазинов здесь достаточно большой – от всеми известного французского Carrefour до новомодного британского Waitrose, американского Walmart и т.д. Я предпочитаю покупать продукты в Carrefour – стоимость продуктов там ниже, а качество ничем не уступает тому же Waitrose.

Средний чек за неделю (с мясом, рыбой, овощами, фруктами, орехами и молочными продуктами) у меня выходит в 100$, а часто даже меньше. Это полноценный рацион на двоих с учетом продуктов, которые хранятся достаточно долго.

Если говорить о конкретных ценах, то овощи здесь стоят 10-15$ за килограмм, фрукты – 15-30$, рыба и морепродукты – 15-30$, мясо – 10-20$, молочные продукты – 10-15$.

А еще относительно недавно в Дубае открылся магазин европейских продуктов Viva. Цены там смешные! Филе курицы там можно найти за 3$, рыбу – за 4$, целый пакет овощей обойдется в 4$. Достаточно часто там покупаю продукты, много позиций из Испании, Бельгии и Италии.

Рестораны: «Стоимость ужина может доходить и до 200$ на человека»

– Дубай – идеальное место для того, чтобы «испытать на себе» все кухни мира. От европейской до тайской, вьетнамской, ливанской и т.д. Здесь очень распространена практика завтраков выходного дня, бранчей или просто ежедневных ужинов в заведениях.

Капучино высокого качества в хорошей кофейне будет стоить около 21-25 дирхамов (6-8$), американо – 17 дирхамов (4,5$). Десерт к кофе обойдется в 30–50 дирхамов (8–13$).

За завтрак или бранч в туристическом районе нужно будет заплатить около 100 дирхамов (27$) на человека (с учетом кофе). Стоимость обеда или бизнес-ланча будет варьироваться от 50 до 70 дирхамов за 3 позиции (13–19$).

Стоимость ужина достаточно широко варьируется от уровня ресторана. В среднем порция с мясом или рыбой – 27$ без напитков. Средний чек за весь ужин – 300–500 дирхамов (82–135$). Но в некоторых заведениях может доходить и до 200$ на человека.

Стоит отметить и наличие различных программ лояльности, приложений. Например, Entertainer, Zomato Pro или Repeat. Просто платите за подписку и получаете большое количество скидок и акций в любимых местах. Недавно я анализировала, сколько удалось сэкономить на одном из таких приложений. Получилось 250$ за год!

Один из бонусов жизни в Эмиратах для девушек – наличие Ladies night во многих заведениях. В некоторые дни недели рестораны устраивают такие дни, где девушки могут абсолютно бесплатно получить 2-3 напитка или хорошую скидку на еду.

Развлечения: «Абонемент в тренажерный зал – 150$ в месяц, но есть и бесплатные»

– Развлечений в Дубае много. Это и популярный Ferrari парк, и аквариум в Дубай Моле, и подъем на Бурдж-Халифу. Из активностей – сафари в пустыне, картинг, большое количество спортивных мероприятий и выставок. Кинотеатры, парки виртуальной реальности, самый глубокий бассейн для дайвинга и даже свой горнолыжный комплекс внутри Mall of Emirates.

Cтоимость развлечений варьируется от 40 до 200$ на человека. Бывают скидки (особенно летом), но чаще всего в течение года цена меняется редко. Так, подъем на Бурдж-Халифу обойдется в 50$, вход в парк развлечений с самыми быстрыми горками в Мире – 80$, дневной тур в пустыню – 40$. Сходить в кино – 12-15$, прокатиться на самом большом колесе обозрения в мире – 40$.

Если говорить о спорт-активностях, то абонемент в тренажерный зал на месяц обойдется в 150$, а поиграть в Падел (разновидность тенниса) – 30$ на человека.

Диапазон активностей в Дубае большой. Если хочется сэкономить, всегда есть вариант общественных пляжей или тренажерных залов и бассейнов, расположенных в здании, где вы живете (обычно это уже включено в стоимость аренды).

В общем и целом, Дубай – не дешевый город, но и «средний» уровень жизни у людей значительно отличается от стран СНГ, – добавляет Дарья. – Именно поэтому здесь так много экспатов и тех, кто приехав однажны, мечтает переехать сюда на несколько лет.

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