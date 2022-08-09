Надувная лодка Орбана чуть не утонула в Хорватии

Надувная лодка Орбана чуть не утонула в Хорватии11
- 9.08.2022, 10:12
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Ее спас журналист.
Надувная лодка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отдыхавшего на хорватском побережье, едва не утонула из-за повреждений, но ее спас местный журналист.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает издание Slobodna Dalmacija, чей бывший сотрудник журналист Борис Вркич пришел на помощь венгерскому премьеру.
Инцидент произошел на выходных в бухте острова Вис на побережье Далмации.
По словам журналиста, в котором находились Виктор Орбан, его жена и его охранник, терял воздух после повреждения и находился под угрозой затопления.
«Ее надувная лодка была повреждена, поэтому мы вывезли ее, его жену и охранника на берег», — рассказал Вркич.
Журналист также сфотографировался в лодке с Виктором Орбаном.
Хорватский журналист рассказал, что несмотря на то, что венгерский премьер был в шаге от потопления, он сохранил хорошее настроение, а затем пошел поужинать в рыболовный ресторан.
Издание отмечает, что венгерский премьер время от времени отдыхает на хорватском побережье, несмотря на то, что призвал соотечественников больше отдыхать дома.
«Больше Балатона, меньше Адриатики», – заявлял он в июле 2020 года. Уже в том году он нарушил слово, потому что вскоре его поймали во время отпуска на Млете.
Три месяца назад он сделал скандальное заявление, что у его страны не было бы проблемы с эмбарго на импорт российской нефти, если бы «у нее не отобрали море», имея в виду хорватское побережье, части которого когда-то входили в состав Венгрии.