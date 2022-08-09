Военный эксперт: Украина может нанести ответный удар по российским войскам в Беларуси 11 9.08.2022, 10:22

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Олег Жданов

Регулярные обстрелы с белорусской территории не оставляют выбора.

Известный украинский военный эксперт Олег Жданов заявил в эфире телеканала FreeDom, что ВСУ должны нанести ответные удары по территории Беларуси, с которой, по его утверждению, российские войска обстреливают Украину.

«Почему мы не подавляем огневые точки на границе с Сумской и Черниговской областями? Почему мы не наносим удары туда, где мы их можем нанести — по территории той же Беларуси? Беларусь же де-факто воюет на стороне РФ. Пока мы будем молчать, мы будем нести безумные потери и это не принесет нам никакого успеха», – заявил Жданов.

По его мнению, в этом отличается политика Израиля и Украины.

«Отличие такое, что Израиль идет по пути силового решения и это, кстати, срабатывает. Он отвечает силой на силу, и в ответ он применяет столько силы, чтобы подавить агрессора. Мы же на сегодняшний день ведем политику неответа и поэтому, особенно на своих границах, страдаем от действий агрессора», — уверен украинский эксперт.

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