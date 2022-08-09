На «Гродно Азот» остановили работу нескольких отделений одного из цехов 2 9.08.2022, 10:33

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Над заводом появится «лисий хвост».

На «Гродно Азот» 9 августа останавливают отделение слабой азотной кислоты, отделение по производству раствора аммиачной селитры и водного аммиака, отделение по производству и отгрузке карбамидно-аммиачной смеси цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси. Об этом сообщает «Гродненcкий химик».

Остановка отделения сопровождаются кратковременным увеличением содержания NOx (оксид азота) в отходящих газах. Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок. Подобные выхлопы называются «лисьими хвостами».

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