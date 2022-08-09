Эксперты объяснили, что будет, если РФ взорвет Запорожскую АЭС 8 9.08.2022, 10:52

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фото: энергоатом

Последствия подрыва россиянами электростанции в Энергодаре могут быть в 10 раз больше, чем в Чернобыле.

На фоне российских угроз подорвать заминированную Запорожскую атомную электростанцию в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины рассказали, к чему может привести такой шаг.

Как сообщается, для оценки возможных последствий катастрофы эксперты отталкивались от характеристик, зафиксированных при аварии на Чернобыльской АЭС, пишет «Новое время».

По их словам, важным фактором для сравнения является количество ядерного топлива.

На взорвавшемся в 1986 году четвертом энергоблоке было около 2000 топливных сборок, тогда как на ЗАЭС в шести реакторах и хранилище отработанного топлива их до 18 000.

Таким образом, вероятные последствия подрыва россиянами электростанции в Энергодаре могут быть в 10 раз больше, чем в Чернобыле.

Возможные последствия для экологии и человечества:

Площадь потенциальной зоны отчуждения составит — до 30 000 км2 (как 10 Чернобыльских зон отчуждения),

Запорожская область фактически будет потеряна для проживания и сельского хозяйства,

Площадь потенциальной загрязненной территории — до 2 000 000 км2 (площадь трех Украин),

От ветра зависит степень заражения других территорий Украины, России, Беларуси и Европы,

Количество ликвидаторов — от 1 млн человек,

Погибших — десятки тысяч, в зависимости от текущего количества человек на территории Запорожской области,

Количество эвакуированных/отселенных лиц — от 2 млн человек,

Загрязненный на необъятное количество лет Днепр,

Выброс радиоактивного цезия-137 в количествах, опасных для здоровья людей, почв, водоемов. На Украину придется основную часть выбросов.

«Важно понимать, что выброс радиоактивного цезия при возможной аварии в Запорожье будет одноразовым, и то, куда он направится, будет зависеть от метеорологических условий», — отмечают специалисты.

При этом к аварии на ЗАЭС может привести не только ее намеренный подрыв, но и попадание какого-либо снаряда, или даже просто масштабный пожар.

На данное время российские оккупанты разместили свою военную технику в машинном зале первого энергоблока, где находится турбогенератор и хранится большое количество легковоспламеняющихся технических масел (десятки тонн).

В Энергоатоме ранее обнародовали заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-майора Валерия Васильева, который пригрозил, что, если российским войскам придется отступать с ЗАЭС, то они оставят там «выжженную пустыню».

Также отмечается, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что оккупанты действительно заминировали ядерный объект.

В связи с этим председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал мировое сообщество ответить на угрозы РФ, поскольку на кону не только судьба Украины, но и всей планеты.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе.

ВС РФ захватили ее еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.

Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.

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