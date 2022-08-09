Брат Витольда Ашурка: Когда мы боремся, не надо снимать тапочки, залазя на скамейку 9.08.2022, 10:52

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С волками надо действовать по-волчьи.

Два года назад в Беларуси прошли самые масштабные протесты в новейшей истории страны. ВВС подготовило материал к 2-летию после знаковых президентских выборов-2020.

Романтизм – взросление, борьба – ожидание возможностей, надежда на себя – надежда на чудо – так активисты описывают настроения в Беларуси с 2020-го по 2022-й.

«Это была полная надежды, сплоченная единой целью Беларусь, – вспоминает события 2020 года бывшая политзаключенная Наталья Херше. – Я была очень рада за белорусов, наконец-то поднявших голову и сумевших сказать «нет» диктатуре».

Бывшая политзаключенная из Швейцарии по-прежнему верит в изменения в Беларуси.

«Беларусь 2022 года – страдающая, растерянная, возможно потерявшая оптимизм, но не веру», – говорит Херше.

«На фоне войны в Украине видно, что у белорусов было мало шансов изменить что-то мирным путем в 2020 году», – говорит Наталья Херше.

«Но это было не напрасно: каждое общество, идущее на пути демократии, проходит разные этапы развития. Протесты 2020 года – одна из ступеней этого развития», – продолжает она.

Наталью Херше удалось вызволить из белорусской тюрьмы благодаря усилиям Швейцарии. Она просидела за решеткой полтора года.

«В 2020 году мой приезд в Минск был порывом души. Наверное, я сделала бы то же самое и сейчас. Я не терплю лжи и фальсификации, мои принципы не изменились», – говорит Наталья.

Олимпийская призерка по плаванию и бывшая руководительница фонда, созданного на фоне протестов для поддержки ушедших в оппозицию спортсменов, Александра Герасименя, открыто выступившая против режима Лукашенко в 2020 году считает, что мирные протесты в Беларуси были ошибочными.

«Выбрав путь ненасильственного сопротивления, белорусы уже проиграли, – говорит Герасименя, против которой на родине возбуждено уголовное дело. – С волками надо бороться по-волчьи, по другому быть не может. Нам не хватило лидера, который повел бы толпу и призвал сражаться за свободу».

Опасаясь ареста, Герасименя уехала из Беларуси в октябре 2020 года в Украину, а после начала российского вторжения – в Польшу.

«Украинцы знают, что такое свобода, они ее ценят и никогда не отдадут, – продолжает Герасименя. – Белорусы, к сожалению, с годами растеряли это чувство – мы приняли неверное решение».

Брат белорусского активиста Витольда Ашурка Андрей считает, что протесты 2020 года были во многом наивными.

«Когда мы боремся за собственные права, не надо снимать тапочки, залазя на скамейку», – говорит он.

Андрей Ашурок знает о жестокости белорусских властей на примере собственной семьи. В мае 2020 года его брат, Витольд Ашурок, приговоренный за участие в протестах к пяти годам тюрьмы, скоропостижно скончался в колонии.

«Кто-то устал, у кого-то пропала вера, но люди не перестали думать о переменах», – говорит Андрей Ашурок.

Для многих белорусов, выходивших на улицы в 2020 году, война в Украине стала продолжением борьбы за собственную свободу и независимость. На стороне Украины воюют сотни белорусских добровольцев – от полка имени Кастуся Калиновского до отряда «Погоня».

«Весь мир не может проиграть одной банде преступников, – уверен Андрей Ашурок. – Когда будет победа в Украине, наступит время перемен и для нашей страны. Москва – это тыл Лукашенко. Уберите этот тыл и у него ничего не останется».

«Если бы Витольд был жив, он бы отнесся к войне более чем отрицательно, – продолжает Ашурок. – Это не просто война одной страны против другой, это противостояние образов жизни, и все это понимают».

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