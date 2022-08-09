Премьер Эстонии: Пора остановить туризм из России 4 9.08.2022, 10:58

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Кая Каллас

Таллинн выступает за прекращение выдачи туристических шенгенских виз для россиян.

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека», - написала Каллас во вторник в своем Twitter.

Она подчеркнула, что авиасообщение с Россией сейчас закрыто, а это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, тяжесть несут соседи России – Финляндия, Эстония и Латвия.

«Пора прекращать туризм из России уже сейчас», – призвала Кая Каллас.

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