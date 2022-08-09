Премьер Эстонии: Пора остановить туризм из России

Премьер Эстонии: Пора остановить туризм из России4
- 9.08.2022, 10:58
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Таллинн выступает за прекращение выдачи туристических шенгенских виз для россиян.
Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС.
Об этом сообщает «Европейская правда».
«Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека», - написала Каллас во вторник в своем Twitter.
Она подчеркнула, что авиасообщение с Россией сейчас закрыто, а это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, тяжесть несут соседи России – Финляндия, Эстония и Латвия.
«Пора прекращать туризм из России уже сейчас», – призвала Кая Каллас.